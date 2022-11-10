Кормье поставил Нурмагомедова выше Али в рейтинге величайших бойцов всех времён

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился своей пятёркой лучших бойцов всех времён.

«Флойд Мейвезер, Хабиб Нурмагомедов, Мохаммед Али, Жорж Сен-Пьер, Аманда Нуньес. Таков мой выбор и я буду придерживаться его! Возможно, я кого-то забыл, но это мой список», — написал Кормье в своих социальных сетях.

Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. На счету 32-летнего россиянина 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах (MMA). В октябре 2020 года боец провёл свой последний бой в карьере, в котором победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело наблюдать за титульным поединком в лёгком дивизионе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.