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Хабиб Нурмагомедов: я очень нервничал во время боя Махачева с Оливейрой

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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело наблюдать за титульным поединком в лёгком дивизионе между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Хабиб Нурмагомедов: я очень нервничал во время боя Махачева с Оливейрой
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я очень нервничал. Ведь последние 20 лет я наблюдаю, как Махачев усердно работает. И вот время пришло. Однако в нашем спорте может произойти что угодно. Посмотрите на Камару Усмана: он выиграл пять раундов, а потом — бум! — и он в нокауте», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Он также подчеркнул, что бразильский боец в бою с Махачевым выглядел очень хорошо.

Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Махачев привёз чемпионский пояс UFC на встречу с Кадыровым.

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