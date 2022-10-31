Хабиб Нурмагомедов: я очень нервничал во время боя Махачева с Оливейрой
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«Я очень нервничал. Ведь последние 20 лет я наблюдаю, как Махачев усердно работает. И вот время пришло. Однако в нашем спорте может произойти что угодно. Посмотрите на Камару Усмана: он выиграл пять раундов, а потом — бум! — и он в нокауте», — цитирует Нурмагомедова ESPN.
Он также подчеркнул, что бразильский боец в бою с Махачевым выглядел очень хорошо.
Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Махачев привёз чемпионский пояс UFC на встречу с Кадыровым.