Пропасть в борьбе, проблемы с подготовкой и груз неудач: почему Шлеменко сложно будет победить Исмаилова

В RCC утвердили дату поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Популярные российские бойцы смешанного стиля сразятся 3 декабря на турнире в Екатеринбурге. Исмаилов считается фаворитом схватки, так как не только имеет неоспоримое преимущество в борьбе, но и добился серьёзного прогресса в стойке. Плюс ко всему он подходит к противостоянию в хорошем психологическом и физическом состоянии, тогда как соперник сначала уступил за 22 секунды Александру Иличу, а затем добыл спорную ничью с Клебером Соузой, получив перелом носа. Почему у Шторма мало шансов одолеть Лысого Хищника — в материале RT.

Один из самых ожидаемых боёв в 2022 году в российских ММА между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, похоже, всё-таки состоится до конца года. В организации RCC официально заявили о его проведении 3 декабря на турнире в Екатеринбурге. Изначально поединок планировался на август, но оказался перенесён на неопределённый срок из-за проблем дагестанца с коленями.

На этот раз ему ничто не должно помешать выйти в клетку. А вот состояние соперника, напротив, вызывает большие вопросы. Ещё несколько месяцев назад он по праву считался одним из самых именитых и сильных средневесов страны, но два неудачных противостояния вынудили болельщиков рассуждать о его скором завершении карьеры.

В конце августа ветеран сенсационно уступил Александру Иличу. И дело даже не в самом факте поражения, а в том, как именно проиграл бывший чемпион Bellator. Судья вынужден был сигнализировать о техническом нокауте уже на 22-й секунде. Серб сначала удачно попал коленом в голову оппоненту, а затем добил его. Правда, россиянин остался крайне недоволен действиями арбитра и высказал мнение, что тот слишком рано объявил об остановке.

Но если в данном случае Шторм мог списать всё на сторонние факторы и «лаки панч», то противостояние с Клебером Соузой в конце сентября, продолжавшееся все три раунда, также оставило неприятное впечатление. Фаворит в родном Омске ничего не смог поделать с малоизвестным бразильцем и ни разу не сумел потрясти его. Судьи в итоге объявили ничью, хотя никто не удивился бы и победе гостя.

Последний бой, состоявшийся спустя всего месяц после поединка с Иличем, выглядел откровенно лишним в расписании спортсмена. Ему лучше было бы прийти в себя и спокойно восстановиться, но у него не было шансов отказаться выйти в клетку в рамках собственного промоушена SFC. Турнир был посвящён 200-летию Омской области, а схватка именитого спортсмена с Соузой стала его главным событием.

Исмаилов в это время спокойно восстанавливался после травмы и набирал форму. Последнее противостояние по правилам ММА он провёл год назад, когда уступил Владимиру Минееву. С тех пор он лишь дважды выходил на боксёрский ринг, но ни Оланреваджу Дуродола, ни уже упомянутый Илич не нанесли ему серьёзного урона. Для Магомеда схватки с ними превратились в качественные тренировки ударной техники без риска получить новую травму.

Даже если бы Шторм подходил к противостоянию в идеальных кондициях, его шансы на успех всё равно были бы невысоки. Причина в том, что Лысый Хищник максимально неудобен ему стилистически. Дагестанец делает упор на борьбу, в которой соперник не так силён. Александр, чьи базовые виды — это кикбоксинг, тайский бокс и армейский рукопашный бой, всегда славился своей работой в стойке.

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Оказываясь в партере, он неизменно испытывал сложности. В качестве примера можно вспомнить два поражения подряд в рамках Bellator в 2014-м. Тогда он уже в стартовом раунде последовательно уступил Тито Ортису и Брэндону Холси. Первый накинул треугольник, а второй провёл удачный удушающий. Также на ум приходят неудача в титульном бою с Эктором Ломбардом в 2010-м, когда кубинец почти весь бой успешно атаковал из гарда, и осечка в противостоянии с соотечественником Анатолием Токовым.

Исмаилов же — топовый борец, который в этом компоненте не оставил шансов почти никому из соперников. Единственное поражение в карьере приёмом он потерпел в далёком 2013-м от всё того же Токова. В дальнейшем он если и уступал, то либо судейским решением, либо нокаутом.

Однако и на территории оппонента, в стойке, он за год добился серьёзного прогресса. Пока Лысый Хищник восстанавливался после разрыва связок колена, он сосредоточился на работе над ударной техникой и успешно попробовал себя в боксе. Поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Оланреваджу Дуродолой в конце февраля казался не более чем экспериментом и желанием заработать. Тем более организаторы сделали всё, чтобы он взял верх. Во-первых, памятуя о проблемах россиянина с выносливостью, поединок укоротили до четырёх трёхминутных раундов. Во-вторых, Оланреваджу посетовал, что ему не дали размяться и вынудили выйти на ринг в 16-унцовых перчатках вместо гораздо более жёстких 10-унцовых.

Не менее показательным получился поединок с Иличем в начале октября. Если Шлеменко ничего не сумел противопоставить сербу, то Магомед одержал убедительную победу. При этом фаворитом считался скорее его соперник, являющийся базовым кикбоксёром. Но россиянин грамотно провёл весь бой и владел неоспоримым преимуществом, выбросив огромное количество ударов. Конечно, он не демонстрировал идеальную боксёрскую технику, но бил точно и сильно, грамотно уходя от чужих атак.

Не менее важно, что Лысый Хищник в тот вечер продемонстрировал и хорошую функциональную готовность. Ранее его зачастую упрекали в том, что ему не хватает сил даже на три раунда. Показательным в этом отношении получилось второе противостояние с Минеевым, когда Исмаилов в заключительном отрезке просто остановился и потерял сознание.

Но в бою с Иличем он спокойно продержался все 18 минут. При этом Магомед практически не сбавлял оборотов и до последнего момента шёл вперёд, стараясь отправить оппонента в нокаут.

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А ведь именно скорость считалась одним из немногих преимуществ Шлеменко в грядущей схватке. В лучшие годы он обладал великолепной выносливостью и дрался в стойке, почти не используя пауз. Однако в последние годы Александр не слишком часто проявлял эти качества. Например, в 2021-м он, хотя и прошёл всю дистанцию с Артуром Гусейновым и Марсио Сантосом, одержал победы лишь крайне спорными решениями судей.

Ещё большую тревогу вызвала встреча с уже упомянутым Соузой, в которой россиянин начал проявлять признаки усталости уже в конце первого раунда. В оставшихся двух он скорее действовал на морально-волевых, чем устраивал в клетке пресловутый шторм. Он не просто не сумел потрясти бразильца, но и получил перелом носа и в концовке вынужден был спасаться в клинче под недовольный ропот зрителей.

К сожалению, маловероятно, что за два месяца бывший чемпион Bellator наберёт идеальную форму, как в лучшие годы. А ещё сложнее, чем физически, ему придётся психологически. Ведь после двух подряд неудачных поединков на кону стоит ни много ни мало его карьера. Если ветеран потерпит очередное поражение, не исключено, что ему придётся окончательно сосредоточиться на тренерской и организаторской работе.