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Шлеменко недоволен работой судей в поединке с Соузой

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко провёл поединок с бразильцем Клебером Соузой.
Шлеменко недоволен работой судей в поединке с Соузой
  • РИА Новости

«Я его душил около минуты. 30 секунд точно. Где оценка попытки удушающего? Может, они просто не знают, что так можно задушить. Если честно, недоволен, ещё бы ему победу отдали, было бы супер», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

Главный бой вечера на турнире SFC 5 в Омске между россиянином и бразильцем завершился ничейным результатом. Оценки судей: 29-28, 28-29, 29-29.

Ранее Александр Шлеменко сообщил, что проведёт ещё один бой до поединка с Магомедом Исмаиловым.

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