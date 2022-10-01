Разбитый нос, пропущенные удары и недовольство судьями: как Шлеменко с трудом свёл к ничьей бой с Соузой

Александр Шлеменко разошёлся миром с Клебером Соузой в бою в рамках собственной организации SFC. Россиянин так и не сумел завладеть преимуществом и потрясти соперника в стойке. Бразилец же не только регулярно проводил точные комбинации, но и несколько раз зажал соперника у сетки. А в конце второго раунда латиноамериканец разбил оппоненту нос. Несмотря на это, россиянин остался недоволен решением судей, лишь один из которых отдал победу ему.

Важность поединка с Клебером Соузой для Александра Шлеменко было сложн переоценить. Изначально планировалось, что россиянин в конце сентября проведёт разминочный бой в рамках собственного промоушена SFC менее чем за три месяца до долгожданной схватки с Магомедом Исмаиловым. Отказаться от выхода в «клетку» спортсмен просто не мог, ведь турнир был посвящён 200-летию Омской области.

Однако серьёзные коррективы в перспективы Шторма внесло сенсационное поражение от Александра Илича в августе. Он уступил малоизвестному сербу за 22 секунды, пропустив мощный удар коленом и не сумев спастись от добивания.

Несмотря на то что ветеран остался крайне недоволен решением судьи о досрочной остановке, у многих болельщиков возникли к нему серьёзные вопросы. Ведь и в предыдущих противостояниях, с Марсио Сантосом и Артуром Гусейновым, 38-летний атлет смотрелся не лучшим образом и одержал довольно спорные победы.

Второе же подряд поражение могло подтолкнуть его и к завершению карьеры. При этом отечественный спортсмен получил в соперники не самого грозного Клебера Соузу. Бразилец большую часть карьеры провёл в локальных промоушенах родной страны, а в последние годы активно выступал в отечественных RCC и АСС. Однако во всех четырёх поединках с россиянами (Сергеем Мартыновым, Михаилом Долговым, Абдул-Рахманом Джанаевым и Георгием Кичигиным) он оказался слабее.

Тем не менее латиноамериканец, хотя и обладал скромным рекордом 18:13, выиграл три последних боя. Также он зарекомендовал себя как сильный ударник. Соуза одержал 12 побед досрочно и лишь в двух случаях вынудил оппонента сдаться приёмом.

Поэтому лёгкой прогулки Шторму ожидать не стоило. Вместе с тем было интересно посмотреть, в каком состоянии Шлеменко подойдёт к домашней схватке и успеет ли восстановиться после попадания в нокаут всего месяц назад. Сам он полностью сконцентрировался на тренировках и, вопреки устоявшимся привычкам, практически прекратил общение со СМИ.

«Я немного абстрагировался, вернее даже, отгородился от обсуждения различных тем с журналистами. Это было что-то новое, а точнее, забытое старое. Настроен на бой. Хочу выйти и продемонстрировать всё, что умею», — цитирует спортсмена Sports.ru.

К сожалению, и этот поединок оставил весьма тягостное впечатление. Шторм, которого на трибунах поддерживала вся семья, включая детей, активно начал его. На первых же секундах он нанёс удар ногой с разворота и выбросил летящее колено.

Однако Соуза быстро вынудил россиянина остановиться, прижав его к сетке и попытавшись провести тейкдаун. Пусть сделать это не удалось, Шлеменко в борьбе потратил много сил и к тому же пропустил немало выстрелов коленями по бёдрам.

А когда рефери вернул бойцов в середину клетки, бразилец отметился рядом хороших попаданий в стойке. Всё это не могло не сказаться на Александре. Ещё до перерыва стало очевидно, что он находится не в лучшем состоянии. Ветеран тяжело задышал и резко сбавил в скорости.

Во втором раунде о его преимуществе речи тоже не шло. Отечественный спортсмен старался идти вперёд, опустив руки, но лишь пропускал. Чаще он пытался обрабатывать корпус оппонента хай-киками и коленями, но тот оказывался к этому готов и в принципе демонстрировал умение держать удар.

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А в одном из эпизодов Шлеменко даже попытался провести проход в ногу, но не преуспел. Ключевым же моментом оказалось попадание латиноамериканца коленом точно в лицо сопернику. У россиянина тут же сильно пошла кровь. С большой долей вероятности, ему сломали нос, что создало дополнительные трудности с дыханием. В перерыве команда Александра пыталась остановить кровотечение, но это не помогло.

В заключительной пятиминутке подсел уже и Соуза, однако он всё равно действовал более интересно. Бразилец пытался провести тейкдаун, и уроженец Омска большую часть раунда провёл в клинче у сетки, тратя последние силы на защиту.

Лишь в концовке поединка Александр, понимая, что победа ему совсем не гарантирована, активизировался и выбросил целый ряд выстрелов руками и ногами. Но все они не несли в себе нокаутирующей силы, а бразилец тут же отвечал встречными попаданиями.

После сирены об окончании противостояния Шторм тяжело опустился на настил, пытаясь отдышаться и вытереть кровь. При этом лицо соперника осталось практически чистым. Было очевидно, что, если судьи займут сторону местной звезды, это вызовет серьёзный скандал.

В результате арбитры зафиксировали мирный исход. Один занял сторону россиянина (29:28), второй — бразильца (28:29), а третий насчитал закономерную ничью (29:29). При этом сам Шлеменко остался недоволен таким вердиктом.

«Всем большое спасибо, что поддерживали. Если честно, я удивлён решением. Клебер — молодец, хороший бой показал. А вам всем ещё раз спасибо. Вместе мы сила», — обратился Александр к поклонникам.

Экс-чемпион Bellator выдал невразумительный поединок и едва не потерпел второе подряд поражение. Пока, учитывая его физическую форму, не совсем понятно, за счёт чего ветеран способен одолеть Исмаилова в декабре. Однако на подготовку у него ещё остаётся достаточно времени.

При этом Шлеменко пообещал до встречи с Магомедом провести ещё одно противостояние. По его словам, оно должно состояться в конце октября.