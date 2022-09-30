Поединок между Шлеменко и Соузой завершился вничью

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко провёл поединок с бразильцем Клебером Соузой.

Главный бой вечера на турнире SFC 5 в Омске между россиянином и бразильским бойцом завершился ничейным результатом. Оценки судей: 29-28, 28-29, 29-29.

26 августа экс-чемпион Bellator Шлеменко потерпел поражение от балканского бойца Александра Илича, который нокаутировал 38-летнего россиянина на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге.

Ранее боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поражении Шлеменко в поединке с Иличем.