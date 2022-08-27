Удачное попадание соперника и спорная остановка боя: почему к поражению Шлеменко от Илича не стоит относиться серьёзно

Поражение Александра Шлеменко от Александра Илича стало одной из главных сенсаций года в отечественных ММА. Серб нокаутировал россиянина всего за 21 секунду. Однако судьбу противостояния, по сути, решил один удачный удар коленом. К тому же судья не дал возможности экс-чемпиону Bellator восстановиться, хотя тот оставался в сознании и был готов продолжать. Шлеменко обошёлся без серьёзных повреждений и уже предложил обидчику встретиться ещё раз.

Поражение Александра Шлеменко от Александра Илича подтвердило, что в мире смешанных единоборств всегда есть место неожиданностям. Экс-чемпион Bellator считался явным фаворитом и к тому же дрался в родных стенах. Серб же казался легкопроходимым соперником, своеобразной разминкой перед декабрьским противостоянием с Магомедом Исмаиловым. Пиком спортсмена по прозвищу Джокер было выступление в польской организации KSW и чемпионский пояс в малоизвестной MF Megdan Fighting, а в последних четырёх поединках перед боем в Екатеринбурге он потерпел три поражения.

А потому жёсткий нокаут после удара коленом вызвал настоящий шок и дал повод болельщикам заговорить о скором завершении карьеры россиянином. Ветерану MMA тут же припомнили и неубедительные победы над Артуром Гусейновым и Марсио Сантосом в прошлом году.

Не остались в стороне и коллеги. Так, Сергей Харитонов посетовал, что Шторм в последнее время слишком часто общался с журналистами, но мало делал. Вячеслав Василевский предположил, что с возрастом он лишился своего главного качества — крепкой головы. И даже Иван Штырков, относящийся к Шлеменко с огромным уважением, не удержался от критики.

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«Когда ты выходишь голодный, заряженный, это даёт мотивацию настроиться и выложиться. А когда выходишь только на опыте, на мастерстве, на имени, и нет этого голода, как бы ты себя не заставлял в голове, у тебя не получается. И это сказывается на тренировочном процессе — ты уже не отдаёшься работе. Это огромный пласт психологии, который... сказывается на результате», — подчеркнул боец.

Безусловно, Александру следует прислушаться к данным советам и сделать выводы из досадной неудачи. Однако придавать ей чрезмерного значения тоже не следует. Очевидно, что россиянину просто не повезло. По сути, одно удачное попадание коленом на первых же секундах решило исход противостояния.

Отечественный атлет сходу бросился вперёд вместо того, чтобы взять время на аккуратную разведку, и моментально за это поплатился. Россиянин чуть отпустил корпус, будто пытаясь провести тейкдаун, и помог сопернику себя нокаутировать. На руку Иличу оказалась и серьёзная разница в росте. Будь он ниже, удар не получился бы столь точным.

«Я не подготовился к левше, и меня ударили слева с колена. Оно длинное, у него колено, как нога у многих. Надо было осторожнее, но я посчитал, ничего страшного не произойдёт. Но, опять же, что сейчас рассуждать?» — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Не исключена и банальная недооценка Илича. Ветеран смешанных единоборств мог не ожидать, что соперник тоже сразу пойдёт с ним на сближение и продемонстрирует свой нокаутирующий удар.

Впрочем, Шлеменко в отличие от болельщиков едва ли мог отнестись к Джокеру несерьёзно. Сразу после того, как стало известно, кто именно заменит восстанавливающегося от травмы Исмаилова, Шторм посетовал, что до этого он готовился под низкого борца, а получил в соперники высокого панчера.

Бойцовскую манеру Илича отражала статистика его поединков. Девять из 13 побед он одержал досрочно, причём семь — в первом раунде. При этом в сравнительно недавних боях с Адрианом Дудеком и Дамианом Яниковски серб выигрывал как раз благодаря хай-кикам.

«Готовился на низкого борца, а мне дали ударника, у которого длинные руки и ноги… Он ещё и левша. Я знал, что он мог по мне попасть», — сетовал россиянин.

К тому же со столь высокими бойцами ему приходилось встречаться нечасто. В качестве негативного примера можно вспомнить поражение от 188-сантиметрового Тито Ортиса в 2014-м в Bellator.

Впрочем, определённые вопросы в плане подготовки возникли и к самому спортсмену. Изначально он должен был встретиться в Екатеринбурге с Исмаиловым, а спустя месяц провести бой в родном Омске. Однако после того, как Лысый хищник объявил, что не сможет выйти в клетку в изначально оговоренный срок, Александр не пожелал менять своих планов и теперь вынужден провести три поединка менее чем за полгода. В итоге первый же закончился неудачно.

Тем не менее нокаута в противостоянии с Иличем можно было избежать, если бы не спорное решение судьи. Да, после пропущенного удара коленом Шлеменко оказался на настиле, но находился в сознании. Далее оппонент бросился добивать его, однако опытный Александр грамотно перекрыл голову. Но рефери не дал ему шанса и сигнализировал об остановке, что вызвало негодование у ветерана MMA.

«Я хотел пообщаться с судьёй, но он не подошёл в раздевалку. Были мысли сказать ему, чтобы не лез раньше времени. У меня случается, когда я не до конца настраиваюсь, расслабляюсь. Вот даже сейчас я посмотрел повтор... Не буду отрицать, удар я пропустил и его не видел, но начал подниматься. Рефери нужно отдавать отчёт, что у меня 75 профессиональных боёв. Всё-таки я не новичок. Просто мне не дали в очередной раз вернуться после пропущенного удара», — подчеркнул Шлеменко.

Поддержал коллегу даже Исмаилов, по мнению которого, судья вполне мог взять паузу.

«Он выходил из более серьёзных положений. Исходя из того, что это был Шлеменко, я дал бы ему больше времени. Мы видели кучу поединков, когда он пропускал и был потерян... Но он вытаскивал их. Можно было дать время и нам, чтобы мы могли убедиться, в порядке ли он», — подчеркнул уроженец Дагестана.

Шторма действительно сложно назвать бойцом, который готов закончить бой после первого же пропущенного удара. Напротив, за свою долгую карьеру он заслужил реноме бескомпромиссного смельчака, который ведёт борьбу до конца. Можно вспомнить, как россиянин в нескольких встречах, в том числе в поединке с Ортисом, предпочитал потерять сознание после удушающих, чем постучать в знак сдачи.

Неоднократно ему доводилось переворачивать и крайне тяжёлые противостояния, когда он находился на грани технического нокаута. На память сразу приходит схватка с Бреттом Купером в 2013-м, в которой Александр защитил чемпионский пояс Bellator. Во втором раунде у Шторма открылось сильное рассечение над левым глазом, а затем он пропустил мощнейший правый боковой. Американец попытался добить россиянина, но тот выдержал натиск соперника и сумел перехватить инициативу. В результате судьи отдали ему единогласную победу.

Из более свежих примеров вспоминается поединок с Вискарди Андради в Челябинске, когда Шлеменко в первой пятиминутке оказался прижат к сетке и пропустил град ударов. В какой-то момент Александр перестал отвечать на них, но рефери не стал торопиться с остановкой, и опытный спортсмен не только пришёл в себя, но и взял верх над бразильцем. Несгибаемый характер уроженца Омска подтверждает и другой факт: он лишь трижды в карьере оказался в нокауте.

Из последней же неудачи ему остаётся только сделать правильные выводы и спокойно продолжать подготовку к ближайшим боям. Главное, что Шлеменко не получил серьёзного урона, и ему не потребуется много времени на восстановление. Более того, он уже изъявил желание провести реванш с Иличем.