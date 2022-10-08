Цзю — о бое Исмаилов — Илич: Магомед заслуженно победил
- РИА Новости
«Магомед заслуженно победил. Улучшил свою физическую готовность: как итог — с громадным желанием отработал поединок с Иличем. Хороший бой. Молодец! Я очень рад за Магу», — цитирует Цзю «Чемпионат».
Поединок по правилам бокса на турнире Pravda Boxing в Москве продлился шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил россиянин.
За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.
Ранее Исмаилов после поединка с Иличем обратился к Александру Шлеменко.