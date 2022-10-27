Российский боец Магомед Исмаилов проведёт поединок с экс-бойцом UFC Перри.

Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов в своих социальных сетях.

Уточняется, что поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт 10 марта 2023 года.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

Исмаилов в октябре в боксёрском поединке решением судей победил серба Александра Илича.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил Магомеду Исмаилову провести поединок.