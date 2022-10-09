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Дацик вызвал на бой Исмаилова

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Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил Магомеду Исмаилову провести поединок.

«Во время нашего противостояния я не буду от тебя бегать и, надеюсь, смогу хотя бы пару раз ударить. Так что жду нашего противостояния на ринге», — сказал  Дацик на видео в социальных сетях.

Боец поздравил Исмаилова с яркой победой над Александром Иличем из Сербии.

«Мага, ты был настолько круче своего соперника, что он весь бой бегал от тебя и боялся даже ударить», — добавил Дацик.

Исмаилов в октябре в боксёрском поединке решением судей победил Илича. Дацик в сентябре в бою по правилам бокса нокаутировал Александра Емельяненко.

Ранее Никита Бурчак назвал причину поражения Емельяненко от Дацика.




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