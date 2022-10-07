Бурчак назвал причину поражения Емельяненко от Дацика

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, объяснил, почему боец потерпел поражение нокаутом от Вячеслава Дацика.

«Причиной стала грубая тактическая ошибка. Ему не надо было начинать рубиться с оппонентом. Но Саша почему-то решил, что перебьёт Вячеслава. В качестве примера можно вспомнить экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари, которого Рыжий Тарзан тоже нокаутировал. Разве теперь его карьера пошла на спад?» — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее менеджер Емельяненко подчеркнул, что врачи не обнаружили у бойца никаких проблем после нокаута от Дацика.