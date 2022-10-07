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Бурчак назвал причину поражения Емельяненко от Дацика

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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, объяснил, почему боец потерпел поражение нокаутом от Вячеслава Дацика.
Бурчак назвал причину поражения Емельяненко от Дацика
  • РИА Новости

«Причиной стала грубая тактическая ошибка. Ему не надо было начинать рубиться с оппонентом. Но Саша почему-то решил, что перебьёт Вячеслава. В качестве примера можно вспомнить экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари, которого Рыжий Тарзан тоже нокаутировал. Разве теперь его карьера пошла на спад?» — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее менеджер Емельяненко подчеркнул, что врачи не обнаружили у бойца никаких проблем после нокаута от Дацика.

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