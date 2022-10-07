Узнать больше

Менеджер Емельяненко — о последствиях нокаута от Дацика: врачи не обнаружили никаких проблем

Короткая ссылка
Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко рассказал, какой урон для здоровья получил спортсмен от нокаута в бою с Вячеславом Дациком.
Менеджер Емельяненко — о последствиях нокаута от Дацика: врачи не обнаружили никаких проблем
  • РИА Новости

«Его тщательно обследовали врачи и не обнаружили никаких проблем. Пусть падение выглядело достаточно жёстко, всё оказалось не так страшно. Просто у человека на подбородке есть три специальные точки-нерва, попав в которые можно его моментально отключить. Вячеславу это удалось. Даже на замедленном повторе видно, как удачно он пробил точно в край подбородка. Это тяжёлый вес, и один удар здесь способен поставить точку за мгновение секунды», — заявил менеджер в интервью RT.

Ранее Бурчак рассказал, почему в качестве соперника Емельяненко был выбран Еркаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить