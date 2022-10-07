Менеджер Емельяненко — о последствиях нокаута от Дацика: врачи не обнаружили никаких проблем

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко рассказал, какой урон для здоровья получил спортсмен от нокаута в бою с Вячеславом Дациком.

«Его тщательно обследовали врачи и не обнаружили никаких проблем. Пусть падение выглядело достаточно жёстко, всё оказалось не так страшно. Просто у человека на подбородке есть три специальные точки-нерва, попав в которые можно его моментально отключить. Вячеславу это удалось. Даже на замедленном повторе видно, как удачно он пробил точно в край подбородка. Это тяжёлый вес, и один удар здесь способен поставить точку за мгновение секунды», — заявил менеджер в интервью RT.

Ранее Бурчак рассказал, почему в качестве соперника Емельяненко был выбран Еркаев.