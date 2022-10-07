Бурчак рассказал, почему в качестве соперника Емельяненко был выбран Еркаев

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, объяснил, почему в качестве ближайшего соперника его клиента был выбран глава поп-ММА промоушена Arena Сергей Еркаев.

«Они специально сделали этот бой, чтобы привлечь к себе внимание: хотят, чтобы люди узнали как об их организации, так и о самом Еркаеве. Предложение поступило практически сразу после поражения от Вячеслава Дацика. Я так понимаю, Сергей, увидев быстрый нокаут, решил, что Александр находится не в лучшей форме и на сегодняшний день является не самым опасным оппонентом, которого он легко пройдёт», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее боец ONE Настюхин отметил, что Александру Емельяненко стоит завершить карьеру.