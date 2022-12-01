Арутюнян: Шлеменко в поединке с Исмаиловым сумеет всех удивить

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Третьего декабря в Екатеринбурге состоится поединок между российскими бойцами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
Арутюнян: Шлеменко в поединке с Исмаиловым сумеет всех удивить
  • РИА Новости

«Хоть многие эксперты считают фаворитом Исмаилова, я уверен, Шторм сумеет всех удивить. Как известно у Лысого хищника есть проблемы с выносливостью, трудности Саше он сможет устроить в первых двух раундах. Я думаю, Магомед попробует забрать поединок за счёт своей борьбы, но после третьего раунда Шлеменко преподнесёт Магомеду сюрприз и попробует перебить его в стойке. Шторм прекрасно понимает, что стоит на кону, и покажет свой максимум, зная Александра лично, я уверен, что в этом поединке он просто так не уступит», — заявил глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян.

На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 13 поражениях. В активе 35-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее Сергей Еркаев объяснил, почему Исмаилов не захочет проводить реванш с Александром Емельяненко.

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