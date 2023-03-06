Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что его посещают мысли о завершении карьеры.

«У меня всегда есть мысли о завершении карьеры. Я не знаю, сколько буду ещё выступать, не хочу говорить о таком, когда это случится — вы узнаете. Устал планировать, а потом продолжать. Слова в пустоту получаются, повторюсь, устал и не хочу планировать», — приводит слова Исмаилова «РИА Новости».

7 марта в Екатеринбурге Исмаилов проведёт бой с Иваном Штырковым.

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов.

Ранее Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Штырковым.