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Исмаилов заявил, что его посещают мысли о завершении карьеры

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что его посещают мысли о завершении карьеры.
Исмаилов заявил, что его посещают мысли о завершении карьеры
  • РИА Новости

«У меня всегда есть мысли о завершении карьеры. Я не знаю, сколько буду ещё выступать, не хочу говорить о таком, когда это случится — вы узнаете. Устал планировать, а потом продолжать. Слова в пустоту получаются, повторюсь, устал и не хочу планировать», — приводит слова Исмаилова «РИА Новости».

7 марта в Екатеринбурге Исмаилов проведёт бой с Иваном Штырковым.

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов. 

Ранее Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Штырковым.

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