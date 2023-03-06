Узнать больше

Штырков — о бое с Исмаиловым: понимаешь, что здесь ты выходишь ради шоу

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка с Магомедом Исмаиловым.
Штырков — о бое с Исмаиловым: понимаешь, что здесь ты выходишь ради шоу
  • РИА Новости

«Перед этим боем не присутствует мандраж. Всё спокойно и хорошо. Та же весогонка прошла идеально. Я чувствую себя замечательно. Бой будет такой же.

Просто сама ментальная составляющая немножко другая. Ты понимаешь, что здесь ты выходишь ради шоу, ради зарубы», — приводит слова Штыркова «РИА Новости».

Бой между Исмаиловым и Штырковым состоится 7 марта в Екатеринбурге.

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов. 

Ранее сообщалось, что Исмаилов и Штырков показали одинаковый вес перед поединком по боксу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить