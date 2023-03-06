Штырков — о бое с Исмаиловым: понимаешь, что здесь ты выходишь ради шоу

Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка с Магомедом Исмаиловым.

«Перед этим боем не присутствует мандраж. Всё спокойно и хорошо. Та же весогонка прошла идеально. Я чувствую себя замечательно. Бой будет такой же.

Просто сама ментальная составляющая немножко другая. Ты понимаешь, что здесь ты выходишь ради шоу, ради зарубы», — приводит слова Штыркова «РИА Новости».

Бой между Исмаиловым и Штырковым состоится 7 марта в Екатеринбурге.

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Исмаилов и Штырков показали одинаковый вес перед поединком по боксу.