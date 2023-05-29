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Минеев: находясь в зоне СВО, про спорт думать не приходится

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал о своих ощущениях в зоне СВО.

«Страшно ли в зоне СВО? Конечно, страшно. Всегда. Но мне быстрее хочется вернуться обратно. Мой отпуск заканчивается 15 июня. Поэтому последнее время я не думаю о том, с кем я буду драться. Находясь там, про спорт думать не приходится. Я думаю только о своей любимой жене и теперь буду думать о ребёнке. Только благодаря СМИ, которые заинтересованы моей персоной, я не забываю о том, что я на самом деле спортсмен», — сказал Минеев RT.

Ранее Минеев ответил на вопрос, с кем проведёт поединок в Fight Nights.

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