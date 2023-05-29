Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минеев ответил на вопрос, с кем проведёт поединок в Fight Nights

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев ответил на вопрос, с кем будет проводить поединок в рамках турнира Fight Nights.

«Что касается моего боя в Fight Nights, есть несколько фамилий, которые разложит передо мной Камиль Гаджиев, — кто-то из них и станет моим соперником. Когда мы с ним это обсудим и утвердим, то сразу сообщим широкой общественности. А то, что сейчас обсуждают в СМИ, говорят про то, что мой следующий бой будет 15 сентября, не соответствует действительности», — сказал Минеев RT.

Ранее Минеев рассказал, как поддерживает физическую форму в зоне СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить