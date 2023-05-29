Минеев ответил на вопрос, с кем проведёт поединок в Fight Nights

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев ответил на вопрос, с кем будет проводить поединок в рамках турнира Fight Nights.

«Что касается моего боя в Fight Nights, есть несколько фамилий, которые разложит передо мной Камиль Гаджиев, — кто-то из них и станет моим соперником. Когда мы с ним это обсудим и утвердим, то сразу сообщим широкой общественности. А то, что сейчас обсуждают в СМИ, говорят про то, что мой следующий бой будет 15 сентября, не соответствует действительности», — сказал Минеев RT.

Ранее Минеев рассказал, как поддерживает физическую форму в зоне СВО.