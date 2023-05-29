Минеев рассказал, как поддерживает физическую форму в зоне СВО

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал, как тренируется, находясь в зоне СВО.

«Поддерживать физическую форму полноценно, конечно же, не получается. Всё-таки это зона боевых действий. Но хорошо, что удалось найти ребят-единомышленников. Среди нас есть и мастера спорта, особенно по армейскому рукопашному бою. Вместе с ними и тренируюсь. Просыпаемся пораньше, идём бегать. Ещё сварили себе кувалду и поставили шину, наносим по ней удары. Спортивный опыт позволяет проявлять находчивость и тренироваться с тем, что мы имеем под рукой», — заявил Минеев RT.

Ранее сообщалось, что Минеев получил увольнение из зоны СВО в связи со скорым рождением дочери.