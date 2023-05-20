«Увидим что-то типа боя Мейвезера с Макгрегором»: Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу Тищенко

Противостояние Магомеда Исмаилова и Евгения Тищенко становится всё более реальным. После победы над Ивом Нгабу боксёр заявил о желании подраться с Лысым Хищником на голых кулаках. В ответ тот согласился встретиться с олимпийским чемпионом, если поступит хорошее предложение, и пообещал, что для оппонента эти деньги станут самыми трудными в жизни. При этом ранее Исмаилов негативно высказывался о кулачных поединках. По мнению Камила Гаджиева, у бойца есть шансы на успех несмотря на пропасть в уровне мастерства. А Вадим Финкельштейн сравнил потенциальный поединок россиян с боем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора.

«Нгабу тоже не Исмаилов, — он бить умеет»

После поражения от Владимира Минеева в октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights 105 Магомед Исмаилов всё больше погружается в мир бокса. За последние полтора года он провёл три боя и во всех одержал победы. А в ближайшее время Лысого Хищника может ждать ещё более серьёзный вызов в лице олимпийского чемпиона Евгения Тищенко.

Боксёр сам после победы над Ивом Нгабу в Екатеринбурге изъявил желание встретиться с Исмаиловым. Отвечая на вопрос об открытии организации RCC Наrd по кулачным боям, он признался, что её руководитель Николай Клименко намерен организовать ему бой в данном виде. Тут же Тищенко напомнили об Исмаилове.

«Мне говорили, что он хочет подраться. Но я очень сильно сомневаюсь, что он правда этого хочет. Но вот конкретно с ним я бы в кулачном бою сразился. Потому что по боксу шансов у него нет. Я сегодня не самым лучшим образом выиграл, но он (Нгабу. — RT) тоже не Магомед Исмаилов, — он бить умеет», — цитирует Евгения «Матч ТВ».

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Ответ соперника не заставил себя ждать. Магомед опубликовал в социальных сетях нарезку видео со словами боксёра и разбавил их собственными ответами. В частности, он посетовал, что олимпийский чемпион после схватки с Мгабу выглядел так, будто уже уступил ему, и заключил ролик словами: «Организаторы, ваш выход».

«Олимпийский чемпион по боксу хочет разделить со мной ринг. Походу я и правда на другом уровне. За ММА можно вообще не говорить, кулачка — не моё. Женёк решил, что в противостоянии со мной можно заработать лёгкие деньги. Я же обещаю сделать всё, чтобы они стали самыми трудными в его жизни. Будет правильное предложение, будет ответ «да», — подчеркнул Лысый Хищник.

Тут же последовал комментарий оппонента. Тищенко, как и Исмаилов, подчеркнул, что в ближайшее время такой поединок вряд ли возможен, но не исключил его проведение в будущем, если найдутся желающие профинансировать организацию схватки.

«Будем настраиваться, готовиться. А параллельно если с Магомедом что-то получится, то, конечно, здорово. Это прибавит мне узнаваемости. Я хоть и олимпийский чемпион, но надо поднимать аудиторию. В медиа Исмаилов намного популярнее. Молодец! Нашёл свою нишу!» — объяснил боксёр.

При этом изначально противостояние попытался раскрутить именно Тищенко. Ещё в начале марта, когда состоялся бой Исмаилова и Ивана Штыркова в Екатеринбурге, он заявил о желании сойтись с триумфатором и окончательно определить, кто сильнее, боксёр или боец ММА.

«Мой совет молодёжи — идите бороться»

Но недооценивать Исмаилова в любом случае не стоит. В последнее время он добился немалого прогресса и улучшил ударную технику. Например, в дебютном поединке он одолел бывшего претендента на чемпионский пояс Оланреваджу Дуродолу.

Следом Магомед встретился с другими бойцами ММА. Осенью он также судейским решением взял верх над Александром Иличем, за пару месяцев до того сенсационно нокаутировавшим Александра Шлеменко, а в марте победил Штыркова. Пусть нокаутировать соперника вновь не удалось, Лысый Хищник владел преимуществом на протяжении всего противостояния и почти не получил никакого урона.

Приятно удивила и выносливость спортсмена, которая всегда считалась его слабой стороной. Во всех трёх поединках он спокойно выдерживал полную дистанцию, например, с сербом — 18 минут. При этом в концовках не отдавал инициативу оппонентам, а до конца шёл вперёд и пытался завершить бои досрочно.

Однако Тищенко — мастер совершенно другого уровня, который добился серьёзных успехов как в любителях, так и профессионалах. Он завоёвывал золотые медали на всех крупнейших турнирах: Универсиаде, чемпионатах Европы и мира. А венцом стала победа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 кг.

Через год после главного триумфа Евгений завершил карьеру и перешёл в профессионалы, где дебютировал в 2018-м. Всего за три года талантливый проспект проделал путь от новичка до претендента на чемпионский пояс WBC Silver. К сожалению, завоевать его с первой попытки не удалось. В 2021-м в Екатеринбурге россиянин уступил Табисо Мчуну. Но уроженец Краснодарского края быстро пришёл в себя и одержал четыре победы подряд, в том числе над Дмитрием Кудряшовым.

Любопытно, что с последним Исмаилов должен был встретиться в финале Гран-при Pravda FC. Спортсмены даже обменялись парой фирменных подколок, но договориться о противостоянии не удалось. Весной боксёр заявил, что Лысый Хищник ставит перед ним условия, на которые он пойти не готов. Но если в противостоянии с Русской Кувалдой у Магомеда были какие-то шансы, то в поединке с молодым, быстрым и значительно более высоким Тищенко они минимальные.

Другое дело, если сторонам удастся договориться о встрече по правилам кулачных боёв, где каждый удар грозит стать нокаутирующим и значимость уровня мастерства нивелируется. Но сам Исмаилов не раз негативно высказывался об этом виде и называл его излишне кровавым и опасным. Например, недавно он заверил, что ни за какие деньги не согласится попробовать в нём свои силы.

«Спорт прогрессирует, и я за тот, который прогрессировал, где появились перчатки, потом перчатки стали лучше. А с голыми кулаками мы можем открыть ещё одно направление: кто‑то с топором, кто‑то с копьём. И пошла рубка. Кто‑то может заплатить, чтобы кинуть оружие в клетку. Много крови остаётся», — отмечал атлет.

В другом интервью он даже в шутку назвал одной из причин нежелания драться на голых кулаках запрет матери.

«Я не хочу никого обижать, кто выступает в кулачке, но по факту говорю: «Не идите драться туда вообще. Даже туда, где бьют по лицу, не идите. Идите бороться: вольная борьба, джиу‑джитсу — это мой совет молодёжи. Это я говорю, как человек, который наступил на грабли, ему дали по лбу, и теперь он говорит другим, где эти грабли», — добавил Исмаилов.

«Пусть организаторы готовят большой чек»

По мнению экспертов RT, проведение схватки вполне возможно. Например, президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев призвал обратить внимание на слова Лысого Хищника о «хорошем предложении». Он считает, что если букмекерские конторы обеспечат Магомеду хороший гонорар и профинансируют организацию, он может согласиться в том числе на схватку на голых кулаках.

«Да, ранее Исмаилов высказывался против кулачки, но я бы не говорил о каких-то принципах. Речь не идёт о чувстве его достоинства. Он объяснял, что не хочет принимать в этом участие, другими словами говорил: «Заплатите мне больше, я может и тут выйду». Понятное дело, он спортсмен возрастной, но всё имеет свою стоимость. Пусть организаторы готовят большой чек», — объяснил Гаджиев.

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При этом промоутер считает, что у Исмаилова есть шансы на успех несмотря на регалии и опыт оппонента.

«В боксе мы рискуем с большой долей вероятности увидеть одностороннюю схватку. А вот кулачка — совсем другая история. Многие ошибочно считают эти виды идентичными, но это не совсем так. В основе лежат немного разные навыки. Боксёрский тоже важен, но не является ключевым. Я бы этот поединок посмотрел. Думаю, Исмаилов способен взять верх. Насколько помню Тищенко по любительской карьере, он был больше технарём, который умело использовал свои габариты, длину рук. В кулачке подобная тактика не подойдёт — мы увидим рубку. Даже с этой оговоркой, Евгения можно было бы назвать фаворитом, если не забывать, что Магомед умеет удивлять», — объяснил Гаджиев.

А вот владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн уверен, олимпийский чемпион обязан легко брать верх, поскольку уровень мастерства спортсменов несопоставим. Вместе с этим он всё же согласился с тем, что Исмаилов будет бороться до конца.

«Увидим что-то типа боя Флойда Мейвезера с Конором Макгорегором. Исмаилов способен подготовиться и простоять. Всё-таки он — профессионал высокого класса. К тому же у Лысого Хищника за плечами огромное количество встреч, в том числе и по боксу. Но мне кажется, шансов у него немного. Если бы мне предстояло сделать ставку, я однозначно выбрал бы Тищенко. И здесь дело даже не в том, что Евгений — олимпийский чемпион. Всё-таки любительский и профессиональный уровни разделяет целая пропасть. Но он ещё и хорошо проявил себя в профессионалах. Исмаилов столкнётся с мастером высочайшего класса», — заключил Финкельштейн.