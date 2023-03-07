Глава RCC Boxing не согласен с решением судей в поединке Штыркова и Исмаилова

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о решении судей в поединке с участием Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова.

«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие, чисто боксёрские комбинации. Видно, что он готовился. Результат — я не согласен. Было ближе к ничьей. Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются», — приводит слова Титова RCC Boxing Promotions.

Шестираундовый бой состоялся в Екатеринбурге. Решением большинства судей победу одержал Исмаилов.

В активе двух спортсменов это был дебютный поединок в боксе.

Ранее Штырков прокомментировал поражение от Исмаилова в рамках турнира RCC Boxing.