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Глава RCC Boxing не согласен с решением судей в поединке Штыркова и Исмаилова

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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о решении судей в поединке с участием Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова.

«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие, чисто боксёрские комбинации. Видно, что он готовился. Результат — я не согласен. Было ближе к ничьей. Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются», — приводит слова Титова RCC Boxing Promotions.

Шестираундовый бой состоялся в Екатеринбурге. Решением большинства судей победу одержал Исмаилов.

В активе двух спортсменов это был дебютный поединок в боксе.

Ранее Штырков прокомментировал поражение от Исмаилова в рамках турнира RCC Boxing.

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