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Исмаилов: Яну нужно ехать на подготовку в Дагестан

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Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца Магомеда Исмаилова, отреагировал на поражение Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.
Исмаилов: Яну нужно ехать на подготовку в Дагестан
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«Судя по бою, защита от тейкдаунов у него сумасшедшая. Но он и сам должен был пробовать переводы. Если у него были победы после такой подготовки, то они должны в голове ассоциироваться с Дагестаном. Если есть чемпионские амбиции, нужно пробовать», — цитирует Исмаилова «РБ Спорт».

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее Двалишвили поделился эмоциями от победы над Яном на турнире UFC Fight Night 221.

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