Двалишвили: после боя я сказал Яну, что в один день мы можем стать друзьями

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили прокомментировал победу над россиянином Петром Яном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 221.

«После боя я сказал Яну, что в один день мы можем стать друзьями. Пусть Петра благословит Бог. У меня нет ничего личного к нему. Я уважаю его за то, что он семьянин, у него прекрасная семья», — сказал грузин после боя.

По его мнению, российский боец должен вынести урок из прошедшего боя и быть менее высокомерным.

«Ян думал, что я ноль, и что получилось? Он не уважал нашу команду, но мы всё ему доказали. Стерлинг побил его, я побил его. Пётр по-прежнему хороший боец, но теперь будет скромным», — заявил он.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее сообщалось, что никто из российских бойцов не получил бонусов за турнир UFC Fight Night 221.