Никто из россиян не получил бонусов за турнир UFC Fight Night 221

Россияне не получили бонусов за турнир UFC Fight Night 221.

Об этом сообщает Sport24.

Лучшим поединком вечера был признан бой Витора Петрино и Антона Туркалджа.

Бонусы получили англичанин Дэйви Грант и бразилец Бруно Сильва. Грант победил бразильца Рафаэля Ассунсао, а Сильва был сильнее американца Тайсона Нэма.

В главном поединке турнира россиянин Пётр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили, а в соглавном бою россиянин Александр Волков нокаутировал Александра Романова из Молдавии.

Ранее сообщалось, что российско-австралийский боксёр Тим Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.