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Никто из россиян не получил бонусов за турнир UFC Fight Night 221

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Россияне не получили бонусов за турнир UFC Fight Night 221.
Никто из россиян не получил бонусов за турнир UFC Fight Night 221
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sport24.

Лучшим поединком вечера был признан бой Витора Петрино и Антона Туркалджа.

Бонусы получили англичанин Дэйви Грант и бразилец Бруно Сильва. Грант победил бразильца Рафаэля Ассунсао, а Сильва был сильнее американца Тайсона Нэма.

В главном поединке турнира россиянин Пётр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили, а в соглавном бою россиянин Александр Волков нокаутировал Александра Романова из Молдавии.

Ранее сообщалось, что российско-австралийский боксёр Тим Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

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