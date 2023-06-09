«Есть желание наказать его»: Дацик — о конфликте со Штырковым, а также о бое с Жаслановым и состоянии Емельяненко

На агрессивное поведение Галыма Жасланова во время дуэли взглядов не следует обращать внимания, заявил в интервью RT Вячеслав Дацик. По его мнению, казахстанскому бойцу будет крайне непросто уклониться от его фирменных «колхозок». Также Рыжий Тарзан пообещал взять реванш за Алексея Олейника у Оли Томпсона, заявил о желании наказать Ивана Штыркова за грубые слова в свой адрес и выразил надежду, что Александр Емельяненко будет держаться подальше от горячительных напитков.

Как известно, Вячеслав Дацик предпочитает проводить бои как можно чаще. Только в этом году он уже успел подраться дважды: сначала нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса, а затем решением судей уступил Кевину Джонсону в поединке по правилам бокса. Третье же противостояние получится особенным, ведь россиянин впервые отправится биться в Казахстан, где 23 июня в Алма-Ате померится силами с Галымом Жаслановым.

За две недели до противостояния соперники провели довольно необычную битву взглядов. Ей предшествовало определение силы ударов с помощью специальной груши. Оба бойца продемонстрировали примерно одинаковые показатели — около 400 кг. Лучшим же стал один из гостей мероприятия — экс-боец UFC Хадис Ибрагимов, преодолевший отметку 600 кг.

До поры всё проходило спокойно. Рыжий Тарзан много шутил, беседовал со всеми и фактически выполнял роль ведущего. Атмосферу накалил сам Жасланов, наклеивший на грушу во время ударов фотографию оппонента.

Неудивительно, что во время битвы взглядов стороны едва не сошлись в рукопашной раньше времени. Стоит отметить, что агрессивнее вёл себя представитель Казахстана, который принялся толкать Дацика головой, а затем схватил его за шею. К счастью, спортсмены сдержали эмоции и пожали друг другу руки. Тем интереснее будет смотреть за их схваткой в октагоне.

— Ожидали, что соперник поведёт себя так агрессивно и повесит вашу фотографию на грушу?

— Могу сказать только одно: это жёстко. Пускай лучше тренируется. Хочу заверить: моя голова далеко не такая мягкая, как груша. Я, конечно, хотел предложить ему её, но тогда поединок, боюсь, оказался бы под угрозой срыва. Жасланову пришлось бы две недели лечить руку от перелома. Это промо, раскрутка боя. Куда же без этого?

— Галым ранее пообещал «переехать всех российских бойцов поп-ММА». Готовы отомстить ему за эти слова?

— Всех побить ему точно будет сложно. Пусть перед тем, как добраться до остальных, разберётся со мной. Пока главным препятствием на его пути явлюсь я, и пройти меня Галымжану, поверьте, будет непросто. Сначала надо уклониться от моих «колхозок», чтобы одна из них не попала в цель.

— Несколько дней назад появилась видеозапись того, как вы подняли гирю весом 65,5 кг. Это для вас рекорд?

— Ну так, баловались. Честно говоря, на тренировках особенно не занимаюсь железом. Просто совали эти большие гири в руки, а я пробовал их поднимать. Гораздо более весёлые рекорды я устанавливал, когда находился в местах не столь отдалённых. Там на меня прямо со стола запрыгивали шесть человек, и я приседал с ними. Но в помещении, как назло, было скользко. В итоге разъехались ноги, и шестой улетел на «запретку» сверху на колючую проволоку. Вот это было весело.

© пресс-служба Ural FC

— Вы же знаете, что Жасланов тоже десять лет отсидел в тюрьме, только в Казахстане?

— Что-то такое слышал. Ну а я побольше — 13. Выходит, и в этом отношении преимущество на моей стороне. Хотя какое это преимущество? Наоборот. К сожалению, много таких «одарённых» из мест не столь отдалённых.

— Бой с Жаслановым вы проведёте в Казахстане. Для вас важно увеличить узнаваемость и популярность в новых странах?

— Знаю, что там у меня точно уже есть персональные поклонники. Основная сложность заключается в акклиматизации. Мы приедем на место за четыре дня, и как раз на четвёртый начнётся акклиматизация. А там ведь и так неплохая высота. Поэтому поединок получится куда более сложным, чем предыдущие в Москве. А так, конечно, интересно съездить в новое место. Сложно сказать, где бы ещё хотелось подраться. Наверное, самое лучшее — выступать дома, когда за тебя все болеют.

— После победы над Дос Сантосом в конце марта вы провели дуэль взглядов прямо в октагоне с Гаджи Наврузовым. Тогда он восстанавливался от перелома левой руки и в шутку предлагал подраться на правых. Сейчас гипс уже сняли, и вы снова увиделись лицом к лицу. Ваша встреча в разработке?

— Когда выздоровеет, тогда и посмотрим. Уверен, это противостояние соберёт на трибунах много народу.

— Совсем недавно Владимир Хрюнов говорил, что вы можете сойтись с Алексеем Олейником. После поражения последнего нокаутом эти планы в силе?

— Лучше я отомщу за него Оли Томпсону. Не знаю, состоится ли встреча с британцем, но хочу взять реванш за Лёху. Чего нам между собой-то драться? Тем более мы друзья. Посмотрим, когда промоутеры сочтут нужным организовать мне бой с Томпсоном.

— Смотрели сам поединок? Не было жаль Алексея?

— Конечно, даже не предполагал, что итог окажется таким печальным для Олейника. Увы, это тяжёлый вес, и тут любая плюха может оказаться последней. Лёха начал бороться, попытался бросить его, потратил силы и чуть-чуть замедлился. В этот момент у Томпсона и прошёл его нокаутирующий удар. Мне было очень жаль Алексея, как и всей стране. Несмотря на болезненное поражение, Лёха, поверьте, в свои 45 лет не думает заканчивать карьеру. Напротив, он уже вовсю тренируется, восстанавливается и готовится.

— Вы неоднократно дрались на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Можете объяснить, что произошло в бою Александра Емельяненко и Евгения Ершова?

— Случилось то, что вы и увидели. Ершову не следовало лезть в борьбу. Если и вести речь про «спектакль», то это плохая постанова со стороны Евгения. Он же подставился под болевой приём.

— Не шокировало состояние Емельяненко-младшего, который с трудом держался на ногах?

— Вдобавок у него были проблемы с плечом, и это как раз можно понять. У любого бойца всегда есть какие-то травмы. Мы все так: одно повреждение чуть подзалечил — выходишь на ринг. Без этого никуда. А Саня куда денется? Он воин, боец. Он зарабатывает поединками на жизнь, потому и дерётся. Емельяненко будет продолжать биться. Просто надо, чтобы он подальше держался от горячительных напитков и набрал хорошую форму.

— Весной вы вступили в конфликт с Иваном Штырковым и даже предлагали ему подраться, но достичь договорённости не удалось. На этом история закрыта?

— Посмотрим, что предложит он. Я готов. Ждём конкретных вариантов. Честно говоря, для меня стали сюрпризом жёсткие, неуважительные высказывания Штыркова. Всегда нормально к нему относился и не думал, что он так начнёт разжигать. Не понимаю, зачем он начал меня оскорблять. Это личное дело Ивана. Мне остаётся всё доказать ему на ринге. Надеюсь, поединок между нами всё-таки состоится и мы выясним, кто прав. У меня есть желание наказать его.