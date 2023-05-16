«Собери остатки достоинства и прими вызов»: Дацик и Штырков задевают друг друга, но никак не могут договориться о бое

Конфликт между Иваном Штырковым и Вячеславом Дациком стремительно набирает обороты. Очередной его виток связан с несостоявшейся схваткой на турнире RCC 15. По словам исполнительного директора организации Николая Клименко, переговоры между сторонами действительно велись, но Рыжий Тарзан отказался драться по правилам кикбоксинга. В ответ нокаутёр заявил, что соперник испугался сойтись с ним на боксёрском ринге. В свою очередь, Уральский Халк сообщил об отсутствии желания мериться силами с бывшим заключённым.

«Кулачка? Бокс? Кикбоксинг? Погнали!»

Вячеслав Дацик остаётся одним из самых ярких бойцов отечественных поп-ММА. Поединки ветерана привлекают огромный интерес, а его акции не понижают даже редкие поражения вроде того, которое он потерпел от Кевина Джонсона в начале апреля. А в ближайшее время Рыжий Тарзан может получить бой с Иваном Штырковым, благодаря чему его популярность может достичь невиданных высот.

Спортсмены обмениваются уколами через прессу и всё больше подогревают интерес к бою. Промоутеры тем временем ведут переговоры о возможной встрече на ринге. Так, Дацик после победы коллеги над Петром Романкевичем по правилам кикбоксинга публично бросил Штыркову вызов. По словам Вячеслава, ему предлагали помериться силами с Иваном в боксе, но оппонент якобы настаивал на схватке в смешанных единоборствах.

«Я согласился, но ты начал плакать, умоляя провести её по ММА. Ответил, что я 20 лет не боролся, 13 лет сидел и мне не нравится обниматься с потными мужиками, поэтому мои менеджеры отказались… И ты этим бравируешь. Уральский Химзавод испугался драться со старым толстым Дациком. Не нужно прятаться за заборами, найди в себе мужество, найди силы. Я знаю, что от фармы мужское достоинство уменьшается. Собери его остатки, возьми в руки и прими вызов. Более того, люди хотят увидеть данный бой», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.

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Штырков же после победы над Романкевичем подчеркнул, что коллега отказался драться с ним, но выразил надежду, что тот одумается и согласится. Вместе с тем он признался, что не хочет такой встречи.

«Вы все повторяете: «Дацик — Дацик». Это уже как имя нарицательное. Он говорит обо мне, а я отвечаю таким же образом. Просто было предложение на этот вечер, поэтому тема и развивается. Я бы никогда не предложил: «Давайте драться с Дациком». Есть много достойных ребят-спортсменов, с которыми можно зарубиться. Если так хотите боя, давайте тогда обсуждать сверхусловия», — цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

Также он не упустил возможности в очередной раз уколоть оппонента, сказав, что не испытывает к нему никакого уважения с точки зрения спортивных достижений. Однако всё-таки похвалил Рыжего Тарзана за то, что тот достиг успехов, несмотря на непростую биографию.

Что касается переговоров с командой Дацика, Уральский Халк подчеркнул: она продвигала необычные варианты вроде трёхраундового поединка по три минуты в маленьких перчатках. Штырков назвал подобное «грязью, которую он никогда не занесёт в RCC».

«Кулачка, три раунда по две минуты, — погнали. Бокс. Больше четырёх раундов — погнали. Кикбоксинг с руками и ногами — вперёд. Есть ММА, три раунда по пять минут. Всё остальное — это ерунда, которую не нужно развивать», — приводит слова спортсмена Metaratings.

Точку в споре поставил исполнительный директор RCC Николай Клименко, который подтвердил, что переговоры с Рыжим Тарзаном действительно велись, причём он мог принять участие именно в турнире RCC 15, в рамках которого Штырков в итоге одолел Романкевича.

«Мы общались с менеджером Дацика. Изначально предложили бой по кикбоксингу, но он сразу сказал, что не готов. Потом рассматривали правила кулачных боёв в маленьких перчатках, нам предложили свою формулу поединка. В любом случае Иван задавал выбор соперника и его правила не устроили. Возможно, он высказался резко, но у нас реально имелись форматы ММА и кикбоксинга. Дацик к такому оказался не готов. Мне кажется, у него было мало шансов в кикбоксинге. Он сделал выводы, что не сможет конкурировать», — рассказал он о ходе переговоров.

Вместе с тем Клименко заявил, что остаётся на связи с представителями спортсмена. По признанию функционера, ему было бы интересно увидеть его в кулачных боях, даже если в соперниках окажется не Штырков. Поэтому нельзя исключать дальнейшего появления ветерана на вечерах RCC.

«Я бы взял его к себе на дачу охранять забор»

Конфликт между бойцами разгорелся в начале марта буквально на ровном месте. Незадолго до боя с Магомедом Исмаиловым у Ивана спросили о поединке с Дациком. Ответ оказался неожиданно жёстким.

«Это блевота. А как вам афиша Штырков против Александра Емельяненко? Дацик нокаутировал Емельяненко? Ну и что? Я в это не хочу залезать. Давайте тогда Штырков — Дацик, но в весовой категории 93 килограмма. Нормально так? Я думаю, это невозможно», — парировал боец.

Дацик молчать тоже не стал и обозвал оппонента охранником заборов. При этом он изъявил желание подраться с ним в любое время и по любым правилам.

«Естественно, худеть до 93 кг я не собираюсь, не скину. Ну он с Мандрагоном дрался, от него выхватил. Если он на пенсию не собирается охранять заборы, то пожалуйста — я готов. Делайте предложения, и я приеду. Уровень бокса Штыркова? Я бы взял его к себе на дачу охранять забор», — отметил Вячеслав.

Он также предположил, что причиной неприязни к нему со стороны Уральского Халка является поражение Александра Емельяненко. Уроженец Хабаровска в прошлом году лично приложил немало усилий для того, чтобы ветеран восстановился от очередного запоя и подготовился к громкому бою. В итоге Рыжий Тарзан быстро нокаутировал соперника. Первым же к проигравшему на помощь в ринг тогда бросился именно Штырков.

«По ходу дела, он был недоволен тем, как я подрался с Саней. Всё-таки он вкладывал в него душу: в его тренировки, подготовку, а Саня так быстро упал. Он уже тогда за рингом ходил и был готов выскочить, чтобы попытаться меня нокаутировать. Такое было у него желание. Ученик его подвёл», — рассказал Дацик.

К слову сам Иван остался крайне разочарован тем, что Феникс вновь вернулся к прежнему образу жизни, и предельно жёстко высказался о нём в одном из последних интервью.

«Бой с Емельяненко? Нет, никогда. Ну, вы что? А потом предложат поединок с инвалидом, или одноруким человеком, или женщиной. Это примерно то же самое. Предлагать профессиональному атлету подраться с Сашей Емельяненко — это как будто оскорбление», — подчеркнул Штырков.

По его мнению, Дацик относится к той же категории фрик-бойцов, драться с которыми позволительно только за очень хороший гонорар. Уральский Халк неоднократно отмечал, что не расценивает оппонента как серьёзного соперника несмотря на все его победы, и в частности удивлялся тому, как он проводит поединки в формате три раунда по три минуты.

«Это будет битва двух титанов»

Однако серьёзным препятствием на пути к встрече атлетов могут стать другие поединки. Так, Владимир Хрюнов весной анонсировал проведение в 2023-м поединка Вячеслава с именитым ветераном Алексеем Олейником, недавно покинувшим UFC. 26 мая он сойдётся с Оли Томпсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам известного промоутера, Олейник хотел вернуться в Россию, чтобы «набить бубен Дацику». Сам спортсмен подтвердил, что не против схватки.

«Если мы выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдёмся. Лучше сделать это раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не в форме. Мы подерёмся, но «набить бубен» — звучит грубовато. Я привык к другим словам», — подчеркнул Олейник.

Между тем в RCC намерены сконцентрироваться на организации противостояния Штыркова с обладателем чемпионского пояса АМС Fight Nights в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым. При подготовке к столь важному бою Иван едва ли будет тратить время на Дацика.

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Впрочем, если они всё-таки встретятся, посмотреть на это будет любопытно. Со спортивной точки зрения сравнивать соперников действительно сложно. Однако, если поединок пройдёт по правилам бокса, шанс у признанного нокаутёра Рыжего Тарзана появится, ведь в данном виде у Ивана опыт минимальный. В прошлом году он небесспорным решением судей одолел Ивана Смирнова, а в этом уступил Исмаилову, который никогда не считался сильным ударником.

По мнению экспертов, схватка в любом случае получится интригующей. Бывший чемпион мира Григорий Дрозд считает, что шансы оппонентов на успех примерно равны.

«Такой поединок у меня мозг отказывается анализировать. Мне кажется, это равнозначный бой. Это будет битва двух титанов. Кто кого зашибёт, не знаю. 50 на 50. Ваня сейчас в отличной форме, но и Дацик тоже давно набрал полный ход. Это два коренастых, крепких парня с тяжёлыми ударами. Не знаю, кому отдать предпочтение», — цитирует Дрозда Metaratings.

В свою очередь президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал фаворитом уроженца Хабаровска в том случае, если поединок состоится по правилам бокса.

«Дацик очень хорошо смотрится в схватках с людьми, которые не держат удар. У него действительно получается бить сильно и плотно. Но когда он сталкивается с сопротивлением и дерётся с тем, кто его останавливает, у Вячеслава начинаются сложности. Поэтому в данном противостоянии здоровый, крепкий, физически сильный и молодой Иван станет для Дацика непроходимым соперником», — объяснил Гаджиев.