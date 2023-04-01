Урок мастерства: Джонсон победил Дацика в бою по правилам бокса и попросил российское гражданство

Вячеслав Дацик проиграл Кевину Джонсону в рамках суперсерии «Бойцовского клуба». На протяжении всего поединка россиянин действовал первым номером и активно шёл вперёд, но экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжёлом весе грамотно оборонялся и работал джебом. В результате большинство судей отдали победу американцу, который после окончания схватки обратился к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ему гражданства РФ.

Не секрет, что Вячеслав Дацик предпочитает драться как можно чаще. Например, в декабре 2022 года он собирался провести три боя, но вынужден был сняться с последнего из них — с Сауло Кавалари на турнире Hardcore Boxing — из-за перелома пальца. Восстановившись, Рыжий Тарзан не стал изменять себе. На прошлой неделе он по правилам кикбоксинга менее чем за минуту сокрушил Джеронимо Дос Сантоса, а спустя шесть дней должен был помериться силами в боксе с Кевином Джонсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На этот раз россиянина ждал куда более опасный соперник. Американец провёл достойную карьеру и дрался со всеми звёздами тяжёлого веса. В 2009-м он даже пытался оспорить у Виталия Кличко чемпионский пояс WBC, но уступил ему решением судей. Впоследствии он дрался также с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Энди Руисом и Энтони Джошуа и досрочно проиграл лишь последнему. Правда, ближе к 40 годам Кингпин превратился в джорнимена и в последних 11 поединках одержал всего одну победу. Отечественным же болельщикам он должен быть памятен по работе спарринг-партнёром Александра Поветкина.

Как это всегда бывает перед боями Дацика, оппоненты привлекли к поединку максимальное внимание. Если с Дос Сантосом они рычали друг на друга, то с Джонсоном выбрали более необычный способ выяснения отношений — сыграли в шахматы. Кевин признался, что обожает эту игру и мечтает провести партию с Владимиром Путиным, однако Вячеславу он уступил чёрными фигурами.

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Не обошлось и без традиционного обмена любезностями. Так, Рыжий Тарзан подчеркнул, что его не пугает насыщенная карьера соперника и почти полное отсутствие поражений нокаутом (всего три).

«Зайдите на любую дискотеку у нас в деревне. Там не спрашивают, чемпион ты или нет, а просто бьют по лицу долго и упорно, пока оно не сравняется с пахотой. Вот как-то так будем решать вопросы», — заверил спортсмен.

В ответ американец пообещал в стиле Мохаммеда Али на ринге порхать как бабочка и жалить как пчела.

«В тяжёлом весе все опасны. Ты можешь выигрывать десять раундов, но пропустить один удар и проиграть. За меня говорит моё резюме. За моими плечами много боёв и чемпионских поединков. Несколько лет назад я был в России, встречался с Поветкиным. Думаю, Александр может объяснить ему смысл выражения: «Бокс — шахматная игра», — отметил Кингпин.

В результате Джонсон действительно преподал урок сопернику. Некоторые ожидали, что Рыжий Тарзан, не прикладывая лишних усилий, спокойно разберётся с очередным возрастным бойцом, как с Дос Сантосом. Но американец быстро продемонстрировал, что по уровню мастерства значительно превосходит всех последних соперников Дацика в боксе.

Россиянин в излюбленной манере со стартовым гонгом бросился вперёд в надежде быстро нокаутировать гостя. Однако тот грамотно оборонялся и спокойно уходил от атак на ногах, будто пританцовывая с поразительной для 43 лёт лёгкостью. За минуту до конца раунда Вячеслав всё-таки запер Кевина у канатов и принялся избивать его, но тот умело перекрывался и прятался за блоком. Устав, раздосадованный Дацик отошёл в центр ринга и призвал оппонента активнее вести бой.

Сам Джонсон, хотя и не бросался вперёд, здорово работал левой рукой, джебом нанося серьёзный урон Рыжему Тарзану. При случае он также подключал ведущую правую. Россиянин просто не понимал, как противостоять этим ударам, и во втором отрезке, разозлившись, даже намеренно пошёл натыкаться на кулак представителя США лбом. При этом не покидало ощущение, что бывший претендент на титул чемпиона мира действует далеко не в полную силу.

Дацик до конца противостояния не оставлял надежд добиться очередного нокаута и ещё несколько раз запирал соперника у сетки. Но в тех ситуациях, в которых его последние конкуренты падали, американец держался, будто не получая серьёзного урона. К чести Рыжего Тарзана, на заключительный раунд сил у него осталось больше и он перехватил инициативу, но потрясти гостя всё же не сумел.

Так Дацик второй поединок подряд по правилам бокса довёл до решения судей. Но если в противостоянии с Павлом Шульским в декабре рефери отдали победу ему, то на этот раз большинством голосов заняли сторону американца. Учитывая ход схватки и количество пропущенных проигравшим джебов, этот вердикт выглядел справедливо. Однако Рыжий Тарзан остался недоволен решением арбитров и даже предложил сопернику подраться тут же на голых кулаках.

«Удивления от того, что он так и не упал, нет. Мы ведь готовились. Кевин — специалист по защите. Он работает на этом и даёт вымахиваться, а потом старается контратаковать. Поэтому, когда он в углу закрывался, я просто выходил в центр и выманивал его, чтобы рубиться на встречных курсах. Я эту тему знаю и был к ней готов, смотрел некоторые его бои. Старался поймать его в размене», — посетовал Дацик.

В свою очередь, Джонсон отдал дань уважения сопернику и подчеркнул, что драться с ним было крайне непросто. Следом он неожиданно обратился к президенту России.

«Я бы хотел получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны. Будет ещё один повод чаще видеться с моим давним другом Поветкиным», — заявил американец.

Возможно, получение паспорта действительно поможет ему перезагрузить карьеру и ворваться в мир отечественных поп-ММА. Что касается Дацика, то отчётная неудача едва ли негативно скажется на нём. Несмотря на поражение, нет сомнений, что в стране осталось достаточно претендентов на бой с ним, а сам Рыжий Тарзан по-прежнему вызывает огромный интерес у болельщиков.