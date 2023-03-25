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Дацик извинился перед зрителями за то, что нокаутировал Мондрагона за 57 секунд

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик прокомментировал победу над бразильцем Джеронимо Мондрагоном на турнире Ural FC 2 в Самаре.
Дацик извинился перед зрителями за то, что нокаутировал Мондрагона за 57 секунд
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Удовольствие приходит и проходит очень быстро. Конечно, я получил удовольствие. Вывел соперника из равновесия и быстренько поймал на левую. А дальше уже не видел. Всё прошло по плану. Все видели: бой получился хороший, правда короткий. Прошу прощения за это.

А следующим своим соперником, пока Гаджи Автомат лечит руку, я бы хотел видеть Жерома Ле Баннера. Хочу подойти к бою с ним здоровым, в хорошей форме и взять у него реванш», — сказал Дацик после боя.

Поединок проходил по правилам кикбоксинга и завершился в первом раунде техническим нокаутом на 57-й секунде.

Ранее Дацик высказался о поединке между своими соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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