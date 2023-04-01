Джонсон попросил Путина выдать ему российский паспорт, чтобы чаще видеться с Поветкиным

Американский боксёр Кевин Джонсон прокомментировал победу над российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком в главном поединке вечера на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. С Дациком было интересно и тяжело. Я мог двигаться и уходить от ударов, но мне бы хотелось чтобы бой был зрелищный. Я бы даже согласился продолжить поединок и дальше. Я бы хотел обратиться с официальным заявлением к Путину — хотел бы получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны. Будет ещё один повод чаще видеться с моим давним другом Поветкиным», — сказал после боя Джонсон.

Поединок по правилам бокса прошёл в Москве на волейбольной арене «Динамо». Судьи отдали Джонсону победу большинством голосов.

Для 43-летнего россиянина эта схватка стала второй за неделю. Ранее Дацик нокаутировал Джеронимо дос Сантоса на турнире Ural FC. На счету Рыжего Тарзана восемь побед в боях по правилам бокса и три поражения.

Джонсон за свою профессиональную карьеру встречался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.