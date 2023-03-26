Сокрушил за 57 секунд: как Дацик дважды отправил Дос Сантоса в нокдаун и травмировал ему плечо
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Бразильский монстр против Рыжего Тарзана. Такая вывеска просто не могла не привлечь интерес любителей ММА. Особенно если учесть, что на ринг предстояло выйти скандальному и эпатажному Вячеславу Дацику, для которого данный бой стал первым в 2023-м. В декабре россиянин должен был провести сразу три поединка, но был вынужден сняться с последнего из них — с Сауло Кавалари на турнире Hardcore Boxing из-за сложного перелома пальца. Тогда ему даже пришлось перенести операцию. Спустя несколько месяцев он полностью восстановился. Более того, спортсмен, чередующий схватки по правилам бокса, кулачных боёв и ММА, на этот раз согласился сразиться в кикбоксинге.
Соперник ему достался такой же опытный, как и он сам. За плечами Джеронимо Дос Сантоса 68 боёв только в смешанных единоборствах, в 44 из которых он одержал победы. При этом он отлично знаком отечественным болельщикам, ведь последние годы выступал в том числе в местных промоушенах и встречался со многими именитыми тяжеловесами. В частности, он успел уступить Виталию Минакову, Александру Емельяненко и Сергею Харитонову, а противостояние с Иваном Штырковым свёл к ничьей.
В случае же с Дациком оппоненты ярко проявили себя ещё на битвах взглядов. Лишь чудом дело не закончилось массовой потасовкой. На первой, за несколько дней до боя, бразилец начал бить себя в грудь и кричать в лицо сопернику. Тот в долгу не остался и отшвырнул его в сторону. На второй Рыжий Тарзан вовсе пришёл со шкурой медведя на спине, тогда как Мондрагон раскрасил лицо в цвета бразильского флага. Теперь уже россиянин принялся рычать на гостя. С минуту ветераны кричали друг на друга и едва не сошлись в рукопашной, но сдержались. Неудивительно, что Дацик после такого обещал быстро завершить схватку.
«Он проигрывал многим россиянам? Думаю, я не стану исключением. Пошлю его в глубокий нокаут. Как на улице — сделаю из него дрова. Глухим жёстким нокаутом. А как ещё побеждать? Точно до решения судей постараюсь не доводить, чтобы никто не обокрал», — рассказал Дацик в интервью «Матч ТВ».
Забегая вперёд, слова Вячеслава не разошлись с делом. После таких эмоциональных стычек ожидалось, что и в ринге будет «искрить». На деле оба бойца вели себя предельно спокойно и сдержанно. Выйдя на настил, они поприветствовали друг друга без агрессии и крика. Чисто внешне Дос Сантос выглядел более готовым к поединку: во-первых, он, в отличие от оппонента, мог похвастать идеальной мускулатурой, во-вторых, оказался чуть выше, что давало некоторое преимущество.
На деле всё это не сыграло никакой роли, а россиянин одержал очередную лёгкую преждевременную победу. В прошлом году он на первой минуте нокаутировал Александра Емельяненко и Сауло Кавалари, а в этом добавил в своеобразную коллекцию ещё одного бразильца.
Фактически судьба противостояния решилась спустя 13 секунд после его начала. Мондрагон попробовал пробить первым, но Дацик уклонился и тут же послал точно в челюсть аккуратный правый крюк. Джеронимо рухнул как подкошенный, а Вячеслав победно вскинул руки вверх. Казалось, продолжить оппонент не сможет. К чести ветерана, он поднялся, но выяснилось, что при падении серьёзно повредил плечо.
С травмированным суставом латиноамериканец провёл в ринге ещё полминуты. Завершил его страдания мощнейший фирменный левый боковой. После него Дос Сантос опять сумел встать, но под счёт арбитра показал, что не готов драться из-за повреждения. Таким образом, встреча была завершена на 57-й секунде. Счастливый Дацик первым делом поблагодарил оппонента и пожелал ему удачи и только после объявления итогов позволил себе издать фирменный победный рык.
«Удовольствие приходит и проходит очень быстро. Конечно, я получил его. Вывел соперника из равновесия и быстренько поймал на левую. А дальше уже не видел. Всё прошло по плану. Все видели: бой получился хороший, правда, короткий. Прошу прощения за это», — заявил Рыжий Тарзан.
Он также признался, что в дальнейшим намерен продолжать выступления в том числе по правилам кикбоксинга, и изъявил желание снова встретиться с одним из величайших представителей этого вида Жеромом Ле Баннером, которому уступил в конце 2019-го на турнире Fight World Cup TNA Fights в Казани.
Также в планах остаётся противостояние с Гаджи Автоматом, которое отложено на неопределённый срок из-за серьёзной травмы руки у последнего. Спортсмен даже появился в ринге и в шутку предложил организовать бой на одних правых. Организаторы тут же провели битву взглядов.
А меньше чем через неделю, 31 марта, Рыжего Тарзана, который предпочитает драться максимально часто, ждёт схватка по правилам бокса с американцем Кевином Джонсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».