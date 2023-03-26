Сокрушил за 57 секунд: как Дацик дважды отправил Дос Сантоса в нокдаун и травмировал ему плечо

Вячеслав Дацик не оставил шансов Джеронимо Дос Сантосу в бою по правилам кикбоксинга на турнире Ural FC 2 в Самаре. Бразилец отказался от продолжения поединка спустя всего 57 секунд после его начала. За это время россиянин успел дважды отправить оппонента в нокдаун сильными боковыми ударами. При этом после первого падения бразилец серьёзно повредил правое плечо.

Бразильский монстр против Рыжего Тарзана. Такая вывеска просто не могла не привлечь интерес любителей ММА. Особенно если учесть, что на ринг предстояло выйти скандальному и эпатажному Вячеславу Дацику, для которого данный бой стал первым в 2023-м. В декабре россиянин должен был провести сразу три поединка, но был вынужден сняться с последнего из них — с Сауло Кавалари на турнире Hardcore Boxing из-за сложного перелома пальца. Тогда ему даже пришлось перенести операцию. Спустя несколько месяцев он полностью восстановился. Более того, спортсмен, чередующий схватки по правилам бокса, кулачных боёв и ММА, на этот раз согласился сразиться в кикбоксинге.

Соперник ему достался такой же опытный, как и он сам. За плечами Джеронимо Дос Сантоса 68 боёв только в смешанных единоборствах, в 44 из которых он одержал победы. При этом он отлично знаком отечественным болельщикам, ведь последние годы выступал в том числе в местных промоушенах и встречался со многими именитыми тяжеловесами. В частности, он успел уступить Виталию Минакову, Александру Емельяненко и Сергею Харитонову, а противостояние с Иваном Штырковым свёл к ничьей.

В случае же с Дациком оппоненты ярко проявили себя ещё на битвах взглядов. Лишь чудом дело не закончилось массовой потасовкой. На первой, за несколько дней до боя, бразилец начал бить себя в грудь и кричать в лицо сопернику. Тот в долгу не остался и отшвырнул его в сторону. На второй Рыжий Тарзан вовсе пришёл со шкурой медведя на спине, тогда как Мондрагон раскрасил лицо в цвета бразильского флага. Теперь уже россиянин принялся рычать на гостя. С минуту ветераны кричали друг на друга и едва не сошлись в рукопашной, но сдержались. Неудивительно, что Дацик после такого обещал быстро завершить схватку.

«Он проигрывал многим россиянам? Думаю, я не стану исключением. Пошлю его в глубокий нокаут. Как на улице — сделаю из него дрова. Глухим жёстким нокаутом. А как ещё побеждать? Точно до решения судей постараюсь не доводить, чтобы никто не обокрал», — рассказал Дацик в интервью «Матч ТВ».

Забегая вперёд, слова Вячеслава не разошлись с делом. После таких эмоциональных стычек ожидалось, что и в ринге будет «искрить». На деле оба бойца вели себя предельно спокойно и сдержанно. Выйдя на настил, они поприветствовали друг друга без агрессии и крика. Чисто внешне Дос Сантос выглядел более готовым к поединку: во-первых, он, в отличие от оппонента, мог похвастать идеальной мускулатурой, во-вторых, оказался чуть выше, что давало некоторое преимущество.

На деле всё это не сыграло никакой роли, а россиянин одержал очередную лёгкую преждевременную победу. В прошлом году он на первой минуте нокаутировал Александра Емельяненко и Сауло Кавалари, а в этом добавил в своеобразную коллекцию ещё одного бразильца.

Фактически судьба противостояния решилась спустя 13 секунд после его начала. Мондрагон попробовал пробить первым, но Дацик уклонился и тут же послал точно в челюсть аккуратный правый крюк. Джеронимо рухнул как подкошенный, а Вячеслав победно вскинул руки вверх. Казалось, продолжить оппонент не сможет. К чести ветерана, он поднялся, но выяснилось, что при падении серьёзно повредил плечо.

С травмированным суставом латиноамериканец провёл в ринге ещё полминуты. Завершил его страдания мощнейший фирменный левый боковой. После него Дос Сантос опять сумел встать, но под счёт арбитра показал, что не готов драться из-за повреждения. Таким образом, встреча была завершена на 57-й секунде. Счастливый Дацик первым делом поблагодарил оппонента и пожелал ему удачи и только после объявления итогов позволил себе издать фирменный победный рык.

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«Удовольствие приходит и проходит очень быстро. Конечно, я получил его. Вывел соперника из равновесия и быстренько поймал на левую. А дальше уже не видел. Всё прошло по плану. Все видели: бой получился хороший, правда, короткий. Прошу прощения за это», — заявил Рыжий Тарзан.

Он также признался, что в дальнейшим намерен продолжать выступления в том числе по правилам кикбоксинга, и изъявил желание снова встретиться с одним из величайших представителей этого вида Жеромом Ле Баннером, которому уступил в конце 2019-го на турнире Fight World Cup TNA Fights в Казани.

Также в планах остаётся противостояние с Гаджи Автоматом, которое отложено на неопределённый срок из-за серьёзной травмы руки у последнего. Спортсмен даже появился в ринге и в шутку предложил организовать бой на одних правых. Организаторы тут же провели битву взглядов.

А меньше чем через неделю, 31 марта, Рыжего Тарзана, который предпочитает драться максимально часто, ждёт схватка по правилам бокса с американцем Кевином Джонсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».