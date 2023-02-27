Дацик проведёт бой с Дос Сантосом 25 марта на турнире Ural FC в Самаре

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик проведёт свой следующий поединок с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом 25 марта на турнире Ural FC 2 в Самаре.

Поединок состоится 25 марта в Самаре на арене СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого».

Бой пройдёт в тяжёлом весе по правилам К-1 и будет состоять из трёх раундов по три минуты.

Также в рамках турнира Ural FC 2 свои бои проведут самарские тяжеловесы Шамиль Абасов и Рамис Терегулов. Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Абасов встретится с соотечественником Алексеем Голубом по правилам К‑1 в ММА‑перчатках, а Терегулову предстоит поединок с Муродбеком Азимовым из Узбекистана.

В послужном списке Дацика значится 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: шесть выиграл, три проиграл. У Дос Сантоса 69 боёв в ММА, и в 44 встречах бразилец выходил победителем.

Всего на турнире Ural FC 2 состоится 15 поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам.

Ранее Дацик высказался о возможном поединке между своими соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.