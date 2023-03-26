Габдуллин — о Дацике: много кто хочет с ним подраться

Президент международной Лиги ММА и К-1 Ural FC Радмир Габдуллин ответил на вопрос, понравился ли ему бой Вячеслава Дацика и Джеронимо Мондрагона.

«Многие немного разочарованы тем, сколько продлился поединок. Все думали, что будет «рубка», равная борьба, но мы не должны забывать о том, что в любом виде спорта, единоборствах, в тяжёлом весе всегда высок риск нокаута. У них очень тяжёлые удары. Мондрагон, может быть, и выдержал этот удар, но он его не увидел и пропустил на ура.

Есть ли у лиги в планах заключить эксклюзивный контракт с Дациком? Сейчас он является мишенью для многих тяжеловесов. Много кто хочет с ним подраться. Поверьте мне, не одной рукой. Эксклюзив мы будем обсуждать с его агентом. Я думаю, что те условия, которые мы можем ему предоставить сегодня, он от них не откажется», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.

Дацик победил Мондрагона в первом раунде техническим нокаутом. Поединок проходил по правилам кикбоксинга.

Ранее Дацик прокомментировал победу над Мондрагоном.