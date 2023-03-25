Дацик — о победе над Мондрагоном: оказалось, что я в детстве кушал больше скорлупы и мои кости крепче

Дацик прокомментировал победу над бразильцем Джеронимо Мондрагоном на турнире Ural FC 2 в Самаре.

«Мондрагон — молодец, он не бегал, он шёл вперёд, атаковал. Мы зарубились. Оказалось, что я в детстве кушал больше скорлупы и мои кости крепче. Вот и всё.

Идея Гаджи? Да вообще весело. У Гаджи много офигенных идей. Весёлая заруба тоже получится. Также я хотел бы реванш с Жеромом Ле Баннером (которому проиграл в 2019 году по правилам кикбоксинга)», — приводит слова Дацика пресс-служба турнира.

Поединок проходил по правилам кикбоксинга и завершился в первом раунде техническим нокаутом на 57-й секунде.

Ранее Даурен Ермеков прокомментировал победу над Гамзатом Хирамагомедовым в соглавном бою турнира Ural FC.