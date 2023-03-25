Узнать больше

Даурен Ермеков: желаемых оппонентов сейчас много, есть чемпион Руслан Шамилов

Короткая ссылка
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Даурен Ермеков прокомментировал победу над Гамзатом Хирамагомедовым в соглавном бою турнира Ural FC.

«Надеюсь, что поставил точку в нашем противостоянии. Если рассуждать о варианте проведения четвёртого боя… Скажу так — ему нужно будет хорошо подготовиться. Я не знаю: у него либо времени нет, либо он несерьёзно относится к этому. И всё. Это моё мнение.

Желаемых оппонентов сейчас много, и они все в разных организациях. Сейчас здесь присутствовал президент лиги Naiza. И в этой лиге в весе до 84 кг есть чемпион Руслан Шамилов, который выиграл у моих друзей. Если Ural FC организует совместный турнир, то, надеюсь, можем встретиться», — приводит слова Ермекова пресс-служба турнира.

Ермеков победил Хирамагомедова удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Дацик победил бразильца Джеронимо Мондрагона на турнире Ural FC 2 в Самаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить