Даурен Ермеков: желаемых оппонентов сейчас много, есть чемпион Руслан Шамилов

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Даурен Ермеков прокомментировал победу над Гамзатом Хирамагомедовым в соглавном бою турнира Ural FC.

«Надеюсь, что поставил точку в нашем противостоянии. Если рассуждать о варианте проведения четвёртого боя… Скажу так — ему нужно будет хорошо подготовиться. Я не знаю: у него либо времени нет, либо он несерьёзно относится к этому. И всё. Это моё мнение.

Желаемых оппонентов сейчас много, и они все в разных организациях. Сейчас здесь присутствовал президент лиги Naiza. И в этой лиге в весе до 84 кг есть чемпион Руслан Шамилов, который выиграл у моих друзей. Если Ural FC организует совместный турнир, то, надеюсь, можем встретиться», — приводит слова Ермекова пресс-служба турнира.

Ермеков победил Хирамагомедова удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Дацик победил бразильца Джеронимо Мондрагона на турнире Ural FC 2 в Самаре.