Дацик после поражения от Джонсона предложил американцу подраться без перчаток

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о результате поединка на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с американцем Кевином Джонсоном.

«Удивления от манеры его боя нет. Мы работали. Кевин — специалист по защите. Он работает на этом и даёт вымахаться, а потом старается контратаковать. Поэтому, когда он в углу закрывался, я просто выходил в центр и выманивал его, чтобы рубиться на встречных курсах. Я эту тему знаю и был к этому готов, смотрел некоторые его бои. Поэтому пытался выманивать, чтобы поймать его в размене. Но три раунда нам мало. Кевин, если не против, давай отработаем без перчаток», — заявил Дацик после боя.

Поединок по правилам бокса прошёл в Москве на волейбольной арене «Динамо». Судьи отдали Джонсону победу большинством голосов.

Для 43-летнего россиянина эта схватка стала второй за неделю. Ранее Дацик нокаутировал Джеронимо дос Сантоса на турнире Ural FC. На счету Рыжего Тарзана восемь побед в боях по правилам бокса и три поражения.

Джонсон за свою профессиональную карьеру встречался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.

Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.