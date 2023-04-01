Дацик уступил Джонсону решением судей в боксёрском поединке на турнире в Москве
Поединок по правилам бокса прошёл в Москве на волейбольной арене «Динамо». Судьи отдали Джонсону победу большинством голосов.
Для 43-летнего россиянина эта схватка стала второй за неделю. Ранее Дацик нокаутировал Джеронимо дос Сантоса на турнире Ural FC. На счету Рыжего Тарзана восемь побед в боях по правилам бокса и три поражения.
Джонсон за свою профессиональную карьеру встречался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.
Ранее Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком.