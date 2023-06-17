Боец Сидельников заявил, что Немков доминировал в титульном бою с Ромеро

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников высказался о титульном поединке между чемпионом Bellator Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Бой прошёл с колоссальным доминированием Вадима, он просто избил Ромеро. Кубинец проявил себя только стойким бойцом, он выдержал огромное количество ударов, обрушившихся на него, и не упал», — цитирует Сидельникова РИА Новости.

Изначально поединок должен был состояться в феврале, однако Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Российский боец одержал победу над кубинцем на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на счету Немкова 17 побед в карьере.

Ранее Немков поделился эмоциями после победы над Ромеро на турнире Bellator 297.







