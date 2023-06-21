Монсон сообщил, что его соперником по прощальному поединку будет русский боец
- РИА Новости
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«Соперника в моём прощальном поединке все узнают в конце этой недели. Это будет русский боец», — цитирует Монсона Sport24.
Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Джефф провёл поединок с Артуром Варданяном. Он продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.
Ранее Монсон заявил, что не будет проводить поединок с Олейником.