Монсон сообщил, что его соперником по прощальному поединку будет русский боец

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, что проведёт последний поединок в карьере против российского бойца.

«Соперника в моём прощальном поединке все узнают в конце этой недели. Это будет русский боец», — цитирует Монсона Sport24.

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Джефф провёл поединок с Артуром Варданяном. Он продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон заявил, что не будет проводить поединок с Олейником.