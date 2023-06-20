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Монсон заявил, что не будет проводить поединок с Олейником

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сказал, что не будет проводить поединок с бывшим бойцом UFC Алексеем Олейником.
Монсон заявил, что не будет проводить поединок с Олейником
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Олейник не будет моим соперником. Мы, по сути, представляем с ним одну команду. У меня будет другой оппонент», — цитирует Монсона ТАСС.

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Джефф провёл поединок с Артуром Варданяном, который продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее стало известно, как Монсон оценил гипотетический переход бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси в Российскую премьер-лигу.

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