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Монсон: хотел бы видеть Месси в чемпионате России

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон оценил гипотетический переход бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Монсон: хотел бы видеть Месси в чемпионате России
  • РИА Новости

«Конечно, я хотел бы видеть Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно — у России хорошие отношения с Аргентиной. Но переход Месси в российский клуб будет стоить очень дорого, потому что это один из величайших футболистов за всю историю игры», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

Ранее отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения игрока.

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