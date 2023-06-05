Монсон: хотел бы видеть Месси в чемпионате России

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон оценил гипотетический переход бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Конечно, я хотел бы видеть Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно — у России хорошие отношения с Аргентиной. Но переход Месси в российский клуб будет стоить очень дорого, потому что это один из величайших футболистов за всю историю игры», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения игрока.