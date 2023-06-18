По разные стороны тейкдауна: Царукян нокаутировал Силву, Салихов проиграл Далби на UFC в Лас-Вегасе

Арман Царукян одержал досрочную победу над Йоахимом Силвой на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе. Во втором раунде россиянин пропустил тяжёлый левый хук в голову и чуть было не оказался в нокдауне, но сумел сломить сопротивление бразильца благодаря своим борцовским навыкам. В третьем отрезке он перевёл его на землю и провёл добивание, выиграв второй бой подряд. В свою очередь, Муслим Салихов не смог справиться с Николасом Далби и потерпел четвёртое поражение в карьере.

Год назад Арман Царукян находился в одном поединке от попадания в топ-5 лёгкого веса и число главных претендентов на титул, но поражение от Матеуша Гамрота серьёзно замедлило его восхождение к элите. И хотя с тех пор он взял верх над крепким Дамиром Исмагуловым, своей цели достичь так и не сумел. Не поспособствовала этому и отмена схватки с Ренато Мойкано — известным спортсменом, ранее делившим клетку с такими звёздами, как Рафаэль дос Аньос и Рафаэль Физиев. Бойцы должны были встретиться в апреле, но бразилец получил травму.

Вследствие этого Царукяну пришлось не только отсрочить очередное появление в октагоне, но и готовиться к дуэли с другим оппонентом. И он оказался далеко не таким звёздным, как последние соперники в его карьере. Йоахим Силва попал в UFC через шоу The Ultimate Fighter ещё в 2015 году, но с тех пор выиграл лишь пять из восьми битв — и это при отсутствии именитых соперников. Причём дважды уступил нокаутом — сначала Насрату Хакпарасту, а затем и Рикки Гленну. На данный момент оба не входят и в топ-15 категории. Поэтому было сложно представить, что победа над ним поможет Арману серьёзно продвинуться в рейтинге.

В то же время в поединке с противником такого калибра было крайне важно не допустить недооценки. Сам россиянин прекрасно это понимал, хотя и заявлял о намерении нокаутировать его в стартовом раунде. Правда, первые минуты продемонстрировали, что это было скорее бравадой, нежели реальным планом на бой. Царукян с ходу провёл тейкдаун и почти весь первый раунд провёл в партере, пытаясь максимально ослабить Силву, славившегося своей взрывной мощью. Последним на себе её успел прочувствовать Джесси Ронсон, капитулировавший после удара коленом в прыжке и последовавшего за этим добивания.

Таким образом, в Лас-Вегасе болельщики увидели чуть более расчётливую версию Царукяна, не пытавшегося с ходу размениваться с соперником в стойке, а старавшегося минимизировать его сильные стороны. И хотя в этом плане его команда всё сделала правильно, от серьёзных проблем их подопечного это не спасло. Во втором раунде Арман всё же решил протестировать свою «ударку» и не уследил за мощнейшим левым хуком Йоахима. Россиянина повело, он чуть было не потерял равновесие и попал в крайне непростое положение. Но идеально вышел из него, вновь уложив бразильца на настил.

В схватке появилась интрига, а в воздухе запахло третьим поражением Царукяна в UFC. Однако тот подтвердил, что не зря занимает восьмую строчку в рейтинге лёгкого веса. Арман вновь продемонстрировал своё превосходство в борьбе и дважды перевёл Йоахима на землю, причём во второй раз сделал это с помощью эффектного броска. Тот получился настолько неприятным, что Силва забыл об обороне и оказался под градом ударов. И хотя рефери Кит Питерсон давал ему не один шанс прийти в себя, за 95 секунд до гонга всё же был вынужден вмешаться.

Царукян одержал вторую победу подряд и показал, что способен выходить из самых сложных ситуаций. А уже после поединка вновь заявил о намерении стать первым претендентом на пояс и вновь сразиться с Исламом Махачевым, пообещав сокрушить действующего чемпиона в случае наличия полноценного тренировочного лагеря. Также он сказал о желании помериться силами с Бенэилом Дариушем и Майклом Чендлером, напомнив, что его потенциальная дуэль с Конором Макгрегором находится под угрозой. Судя по всему, поводом для этого стали обвинения в изнасиловании в адрес ирландца.

Если Царукян бился во втором по значимости бою турнира в Лас-Вегасе, то открывала основную программу битва с участием другого россиянина — Муслима Салихова. После поражения от Ли Джинглианга тот успел вернуться на победные рельсы и эффектно нокаутировать Андре Фиальо, но звёздного оппонента не получил. К 38 годам Николас Далби успел провести 11 боёв в UFC и выиграть шесть из них, но в элиту никогда не входил.

Но лёгкой прогулки для Салихова не получилось. Уже в первом раунде Король Кунг-Фу столкнулся с ожесточённым сопротивлением со стороны датчанина, практически не уступавшего ему в стойке. А со временем его положение лишь ухудшалось. Далби удалось затянуть Салихова в борьбу и тем самым заставить не только заниматься не своим делом, но и лишить его сил. Если в первом отрезке Муслим нанёс больше ударов (27:21), то во втором инициатива перешла к Николасу (17:10).

В перерыве секунданты просили Салихова избегать борьбы, но это ему не удалось. При первой же возможности Далби вязал его в клинче, попутно атакуя «по этажам», а в самой концовке перевёл на землю — второй раз за поединок. И вернуться в вертикальное положение изрядно «наевшийся» россиянин уже не сумел. Статистика попаданий была красноречивой — 48:20 в пользу Николаса.

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В итоге все трое судей встали на сторону Далби, причём двое увидели его превосходство во всех трёх раундах. Он продлил беспроигрышную серию до трёх боёв, в то время как Салихов потерпел третье поражение в UFC и четвёртое — в карьере. Кажется, о попадании в топ-15 полусредней категории 39-летнему россиянину можно забыть.

Также турнир в Лас-Вегасе запомнился сражением двух звёзд среднего веса, по итогам которого Джаред Каннонир взял верх над Марвином Веттори и вернулся в пул претендентов на трофей. Итальянец был бит в третьей из пяти последних схваток и, скорее всего, уступит противнику третью строчку в списке. А небольшой компенсацией для него станет разве что денежный бонус за лучшее шоу.

В свою очередь, за выступление вечера были награждены Алессандро Коста и Мануэль Торрес. Первый «забил» Джимми Флика из положения сверху, а второй эффектным ударом локтем нокаутировал Николаса Мотту. Армену Петросяну, в отличие от них, не удалось завершить схватку досрочно, но вряд ли это испортило ему настроение. Средневес довольно уверенно справился с Кристианом Лероем Данканом и продолжил борьбу за попадание в топ-15 категории. Теперь в его активе две победы подряд.