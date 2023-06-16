Отбилась локтем: Макгрегора обвинили в изнасиловании на арене «Майами» во время финального матча НБА

Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании во время четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером». По словам женщины, которые приводят СМИ, службы безопасности НБА и «Хит» разделили её с подругой, заставили пройти в мужской туалет, где боец напал на неё и попытался заняться оральным сексом. Спустя несколько дней она обратилась в полицию, а затем было инициировано расследование инцидента. Адвокат девушки сообщила о наличии у полиции одежды её подзащитной, на которой содержатся следы ДНК ирландца. В свою очередь, представители экс-чемпиона UFC назвали все обвинения ложными.

Поход на четвёртый матч финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» получился для Конора Макгрегора не слишком удачным. Для начала боец подвергся критике за избиение маскота. В рамках рекламы спрея он слишком сильно дважды ударил молодого человека, и тот рухнул на паркет, а позже даже вынужден был обратиться к врачам.

Однако спустя несколько дней ирландец попал в куда более серьёзный скандал. Одна из присутствовавших на игре зрительниц обвинила его в попытке изнасилования прямо в туалете стадиона «Касейя Центр». Об этом СМИ сообщила её адвокат Ариэль Митчелл.

Также по теме Перепалка с Альваресом, вызов от Волкановски и переговоры с Чендлером: Макгрегор готовится к возвращению в октагон Конор Макгрегор вступил в перепалку с Саулем Альваресом. Один из самых титулованных боксёров планеты отметил, что победит легенду MMA...

По его словам, пострадавшая пришла на встречу с подругой, однако их разделили службы безопасности НБА и «Хит», после чего её фактически заставили пройти в мужской туалет, в котором уже находился Конор и его охранник. Причём туда не пускали посторонних, в том числе подругу. Макгрегор вышел из кабинки для инвалидов и «агрессивно поцеловал девушку, засунув язык ей в рот».

Женщина отвлекла внимание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, попросив сходить по нужде. Боец принуждал её к оральному сексу и попытался изнасиловать.

Всё это время девушка не переставала бить нападавшего локтем, а затем каким-то чудом всё-таки сумела вырваться и убежать из туалета. При этом она забыла сумочку, которую, по заверению Митчелл, охранники Макгрегора удерживали у себя. Позднее её всё же удалось вернуть.

Юрист заявила, что 11 июня девушка всё же сообщила о нападении местным властям, а те посоветовали обратиться к адвокату. Сообщается, что в настоящий момент Департамент полиции Майами также расследует произошедшее. При этом в письмах, направленных в НБА, «Хит» и представителям Макгрегора, говорится, что женщина добивается урегулирования вопроса вместо судебного разбирательства.

Главным же доказательством вины Конора может стать одежда пострадавшей. Она передала её в полицию и утверждает, что на ней имеются следы ДНК ирландца.

Между тем его представители в специальном заявлении назвали обвинения ложными.

Сам спортсмен в день, когда разгорелся скандал с возможным изнасилованием, мирно давал интервью в шоу Live with Kelly and Mark и сообщил, что его супруга Ди Девлин ждёт четвёртого ребёнка. В настоящий момент пара уже воспитывает троих детей.

Свои заявления по поводу произошедшего сделали и «Хит», и НБА. Там подчеркнули, что в курсе ситуации и пообещали провести тщательное расследование.

«Мы в курсе обвинений и мы продолжаем работать с командой над выяснением дополнительной информации», — отметили в НБА.

В схожем ключе высказались и в UFC, под эгидой которой выступает Макгрегор.

Также по теме Непристойное поведение, освобождение из участка и отказ признать вину: что известно о задержании Макгрегора Британские СМИ опубликовали новые подробности задержания бывшего обладателя чемпионских поясов UFC в двух весовых категориях Конора...

«Организация в курсе недавних обвинений в адрес Конора Макгрегора и продолжит выяснять дополнительные подробности об инциденте. Прежде чем выступать с дополнительными заявлениями, UFC дождётся развития юридического процесса», — отметили в организации.

К сожалению, это не первые подобные обвинения в адрес Печально известного. Самый громкий скандал с его участием сексуального характера случился осенью 2020-го. Тогда он даже был задержан стражами правопорядка во время отдыха на Корсике. Причём произошло это прямо по ходу свадебного путешествия. Одна из посетительниц элитного заведения коммуны Кальви обвинила известного бойца в том, что он показал ей свой половой орган.

Якобы, это «глубоко шокировало» её. Как и сейчас, его представители всё опровергли. В итоге власти закрыли дело за отсутствием доказательств. Но поведение бойца тогда раскритиковал даже глава UFC Дана Уайт.

«Когда ведёшь подобный образ жизни, случается такая безумная ерунда. Пытаешься поразвлечься, вести себя нормально и быть нормальным человеком, и это иногда сложно. Я никоим образом и ни в коей форме не защищаю Конора. Я недостаточно знаю о произошедшем, чтобы что-то говорить. Но точно знаю, что я с ним раньше отдыхал и творилось полное безумие», — заявил руководитель организации.

Впервые же Конора обвинили в изнасиловании ещё в 2018-м. Девушка заявила, что тот надругался над ней в собственном пентхаусе. Якобы, его водитель предлагал ей запрещённые вещества, а позже в доме сам спортсмен силой сорвал с неё одежду и поднял, после чего той пришлось сдаться. Однако полиция и здесь не сумела установить его вину и закрыла дело. Спустя всего год другая женщина заявила, что Макгрегор изнасиловал её возле паба в Дублине. Дело вновь не дошло до суда.

«Он категорически отрицает все обвинения в насилии. Мы это отрицаем, он отрицает. В конце концов мы знаем, кто он, он знает, кто он, и мы знаем правду», — отметил тогда Оди Аттар, менеджер Ноториуса.