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Макгрегор заявил о желании завоевать пояс чемпиона UFC

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов биться три-четыре раза в год ради пояса чемпиона.

«На новом поясе UFC ирландский флаг, так что мне надо добавить его в свою коллекцию. Одного боя в год недостаточно, я хочу биться три-четыре раза, чтобы добиться желаемого», — приводит слова Макгрегора YouTube-канал UFC Russia.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу.

Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Александер Волкановски бросил вызов Макгрегору.

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