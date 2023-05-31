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Волкановски бросил вызов Макгрегору

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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски бросил вызов бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Давай сделаем это в лёгком весе, Конор», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

Волкановски последний бой провёл в феврале с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе и проиграл единогласным решением судей. Всего у австралийца 27 поединков, в которых он одержал 25 побед. 

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее в Макгрегора бросили стакан с пивом на вечере бокса в Дублине (Ирландия).

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