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Макгрегор снова бросил вызов Альваресу

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к действующему абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу.
Макгрегор снова бросил вызов Альваресу
  • AP

«Канело, ты маленькая имбирная сосиска! Избил бы тебя даже без помощи рук, не забывай об этом», — написал Макгрегор в соцсетях. 

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.

Ранее Макгрегор ответил на вызов действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александера Волкановски.

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