Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор эмоционально отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах.

«Меня снова и снова пытались подставить, но правда всегда придавала мне сил. И неважно, что это будет — заявление какого-то мужика, обвинение в изнасиловании или ещё какая-то чушь. Я никогда не отступлю», — приводит слова Макгрегора BJPenn со ссылкой на Facebook спортсмена.

По его словам, правда всегда остаётся за ним и это окрыляет его, а люди, которые его обвиняют в чём бы то ни было, не получат ни цента. Он отметил, что будет до последнего сражаться за свою честь.

«Увидите, не забуду ни один из этих инцидентов. Не позволю просто так появляться этим людям, обвинять меня, а затем исчезать в темноте в попытках разрушить чью-то другую жизнь. Ни за что. Я никогда не покончу с собой, как бы вы этого ни хотели», — добавил Макгрегор.

12 сентября Макгрегора задержали во Франции, а потом отпустили после допроса. По информации прессы, его арестовали после обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее Макгрегор высказался об обвинениях в непристойном поведении, ответив на комментарий подписчика в Twitter.