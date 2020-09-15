Макгрегор прокомментировал обвинения в непристойном поведении

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию вокруг своего ареста во Франции за непристойное поведение.

«Я так не могу, я просто раздавлен. Вы травите меня в этот ужаснейший период в моей жизни, но я стараюсь оставаться сильным ради семьи и людей, которые меня любят и поддерживают. Спасибо за оскорбления, лицемер», — приводит talkSPORT слова Макгрегора, которые ирландец написал в ответ на комментарий подписчика в Twitter, после чего через некоторое время их удалил.

Ранее стало известно, что Макгрегор был задержан на французском острове Корсика, где отдыхал со своей невестой Ди Девлин и двумя детьми, по обвинению в поведении сексуального характера и сексуальных посягательствах, однако после допроса был отпущен на свободу.