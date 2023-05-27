Перепалка с Альваресом, вызов от Волкановски и переговоры с Чендлером: Макгрегор готовится к возвращению в октагон

Конор Макгрегор вступил в перепалку с Саулем Альваресом. Один из самых титулованных боксёров планеты отметил, что победит легенду MMA одной рукой, а тот в ответ пообещал «уделать» мексиканца вообще без рук. Между тем о желании встретиться с ирландцем заявил обладатель титула UFС в полулёгком весе Алекс Волкановски. А сам Макгрегор порадовал болельщиков новостью о согласовании боя с Майклом Чендлером в конце года.

«Бой с ним стал бы величайшим в истории»

В последнее время Конор Макгрегор привлекает к себе всё больше внимания. Он, как в лучшие годы, постоянно генерирует громкие инфоповоды, бросает смелые вызовы и дарит яркие цитаты. Очевидно, ирландец готовится к долгожданному возвращению. При этом не факт, что он остановится исключительно на смешанных единоборствах. Так, недавно бывший чемпион UFC заявил о готовности сразиться с Саулем Альваресом.

Ответ одного из лучших боксёров планеты не заставил себя ждать. На вопрос журналистов мексиканец ответил, что не знал о брошенном вызове, но подчеркнул, что готов одолеть ирландца, даже убрав одну руку за спину. Однако в любом случае Конору придётся подождать своей очереди, поскольку осенью Канело изъявил желание провести реванш с Дмитрием Биволом. Но в будущем подобную схватку нельзя исключать.

К тому же Макгрегор не стал отмалчиваться и опубликовал забавный пост в Twitter, который позже удалил.

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«Канело, рыжая ты сосиска, я тебя без рук уделаю — запомни», — написал Конор.

Более того, он пообещал когда-нибудь попробовать свои силы в поединках на голых кулаках. Одним из преимуществ этого вида ирландец назвал зрелищность. По его мнению, там невозможно провести скучный бой, а любой удар способен привести к серьёзному рассечению и вызвать панику на ринге.

Между тем крайне опасный вызов Макгрегору, вероятно, предстоит принять в ММА, и речь вовсе не о схватке с Майклом Чендлером. Желание сразиться с ним неожиданно изъявил Алекс Волкановски, удерживающий чемпионский пояс UFC в полулёгком весе с 2019-го. Он напомнил, что побил всех самых сильных конкурентов в этой категории, а теперь не против встретиться и с бывшим обладателем титула.

«Бой с ним, безусловно, стал бы величайшим в истории. Уверен, сейчас всем бы захотелось увидеть такой поединок. Если бы мы могли организовать такое прямо сейчас, поставить Конора в расцвете сил против Волка в расцвете сил, это было бы поистине особенное событие», — цитирует австралийца MMAJunkie.

При этом он подчеркнул, что хочет организовать поединок с ирландцем вовсе не из-за денег.

«Да, есть здесь, конечно, и денежная составляющая, сопутствующий хаос, ажиотаж и всё остальное. Но речь идёт о бойцовском наследии. Я бы в таком случае победил каждого чемпиона в полулёгком весе. Также планирую выйти на рекорд по количеству успешных защит титула», — добавил Волкановски.

Сериал Netflix и обещание Порье

Тем временем Netflix выпустил документальный мини-сериал под названием «Макгрегор навсегда». В каждой из четырёх серий продолжительностью около 50 минут рассказывается о его последних боях: о поражении от Хабиба Нурмагомедова, схватке с Дональдом Серроне и неудачной трилогии с Дастином Порье.

Это не первая картина об экс-чемпионе UFC. Несколько лет назад увидел свет документальный фильм «Конор Макгрегор: Печально известный». Новый сериал не преподносит сюрпризов, зато хорошо раскрывает личность одного из самых популярных бойцов планеты. В нём показано, какая трансформация произошла с ирландцем в результате обретения славы и больших денег.

А с учётом того, что съёмки пришлись на не самый удачный период карьеры, зрители стали свидетелями того, как некогда не знающий проблем со здоровьем атлет, готовый выходить в октагон максимально часто, постепенно стареет и получает всё новые травмы.

Не обошлось и без темы семьи. Команда Netflix получила разрешение на довольно личные съёмки, например из дома спортсмена. Благодаря этому зрители узнали, насколько тепло Конор относится к своим детям. Кажется, он с большим удовольствием играет с ними, чем занимается в зале.

Выход проекта стал событием в мире ММА и привлёк интерес многих известных бойцов. Обещал ознакомиться с ним и один из невольных главных героев — Порье. Американец признался, что получил массу сообщений от коллег и друзей по поводу сериала, и заявил, что обязательно посмотрит его, когда стартует тренировочный лагерь, а у него появится больше времени.

«К концу года снова буду в клетке»

С большой долей вероятности ирландец вскоре «напишет сюжет для следующей серии», вернувшись в октагон после двух болезненных поражений от Порье в 2021-м. Судя по всему, в конце года он встретится с Чендлером. Сейчас оба принимают участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter. В его рамках бойцы выполняют роль тренеров и ведут свои команды к победе. В конце проекта должна состояться их очная схватка.

Глава UFC Дана Уайт в очередной раз подтвердил, что запущен процесс возвращения Конора в пул допинг-тестирования USADA, необходимый для проведения поединков в организации. По его словам, ирландец занимается сбором необходимых документов.

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Вместе с этим Уайт признался, что хочет организовать два больших турнира в «Мэдисон Сквер Гарден» в конце года. Соответственно, на одном из них могут сойтись Макгрегор и Чендлер. Подтвердил эту информацию и ирландец.

«Дело сделано, я готов. К концу года снова буду в клетке и поучаствую в соревнованиях. Сейчас собираю всё необходимое. Поединок согласован. Его анонсируют во время шоу The Ultimate Fighter. К концу проекта будет объявлена дата и всё, что требуется болельщикам», — заявил спортсмен.

Весьма любопытно, что большая часть коллег верит в успешное возвращение звезды. Например, дважды победивший его Порье считает, что если ирландец вновь начнёт относиться к тренировкам должным образом и подойдёт к ним со всей душой, то может вернуться на прежний уровень.

«Если Конор — притом что у него была травма и долгий период без боёв, да и моложе мы не становимся — вернётся и наберёт более-менее прежнюю форму со свойственными ему реакцией и ритмом, он, думаю, остановит Чендлера», — сделал прогноз американец.

В свою очередь, бывший претендент на пояс UFC Юрайя Фэйбер предположил, что преимущество американца в партере, вопреки опасениям, не должно стать для Конора непреодолимым препятствием.

«Макгрегор, мне кажется, существенно сократил этот разрыв. Думаю, Чендлер часто идёт на большие риски, он любит драться свирепо и агрессивно, а со стороны Конора я много раз наблюдал запредельную силу и точность. На мой взгляд, бой в пять раундов будет складываться скорее в пользу ирландца», — объяснил Фэйбер.

Нашлись и те, кто с сомнением отнёсся к возможному возвращению Макгрегора к регулярному допинг-контролю. Неслучайно некоторые обвиняли его в употреблении запрещённых веществ. Например, на это намекнул Майкл Биспинг.

«Ему нужно завязывать с... тем, на чём он там сидит. Пусть слезет со всяких ништячков и вернётся к белковым коктейлям и овсянке — и проблем у нас с ним не возникнет. Он должен потрудиться, начать тренироваться, пойти в спортзал — заняться всем, чем нужно», — подчеркнул введённый в Зал славы UFC британец.

Некоторые, напротив, не верят в успех бывшего чемпиона UFC в двух категориях. Так, Эдди Альварес поставил на победу его возможного соперника, назвав Чендлера «адским спортсменом». По его мнению, стиль американца абсолютно не подходит Макгрегору, а потому у него будет не много шансов.