Макгрегор: Сехудо — новичок в MMA, у него 16 побед и два поражения

Известный ирландский боец Конор Макгрегор отреагировал на поражение Генри Сехудо от Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 288.

«16 побед и два поражения. Этот парень — новичок в MMA. Самые лёгкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал. Ни царапины на Алджо! Генри — хороший малый, но прекращай со своими заявлениями. Ты провёл меньше 20 боёв за карьеру», — написал ирландец в соцсетях.

7 мая Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Уайт анонсировал бой Стерлинга с О'Мэлли в августе.