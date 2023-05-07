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Уайт анонсировал бой Стерлинга с О'Мэлли в августе

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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что американец Алджэмейн Стерлинг встретится с соотечественником Шоном О'Мэлли.
Уайт анонсировал бой Стерлинга с О'Мэлли в августе
  • Gettyimages.ru

Глава промоушена заявил, что бой за титул, скорее всего, пройдёт в августе в Бостоне (США).

7 мая Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. 

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее Сехудо прокомментировал поражение в бою со Стерлингом.

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