Уайт анонсировал бой Стерлинга с О'Мэлли в августе

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что американец Алджэмейн Стерлинг встретится с соотечественником Шоном О'Мэлли.

Глава промоушена заявил, что бой за титул, скорее всего, пройдёт в августе в Бостоне (США).

7 мая Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее Сехудо прокомментировал поражение в бою со Стерлингом.