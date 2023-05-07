Уайт анонсировал бой Стерлинга с О'Мэлли в августе
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Глава промоушена заявил, что бой за титул, скорее всего, пройдёт в августе в Бостоне (США).
7 мая Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Ранее Сехудо прокомментировал поражение в бою со Стерлингом.